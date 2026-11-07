علي ماهر يخلف حسام حسن قبل 6 أيام من مواجهة مالاوي

أنهى الاتحاد المصري ، السبت، مهمة حسام حسن في قيادة المنتخب الأول، وعيّن خلفاً له، قبل ستة أيام من مواجهة مالاوي في تصفيات 2027.

وقال الاتحاد في بيان إن مجلس إدارته قرر تكليف ماهر بقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بجهود حسام حسن ومتمنياً له التوفيق في مسيرته.

وجاء القرار بعد ساعات من بيان دعا فيه الاتحاد الجماهير ووسائل الإعلام إلى دعم المنتخب وتجنّب التصعيد، من دون حسم مصير مدرّبه آنذاك.

ويستهل ماهر مهمته بمباراتين أمام مالاوي يومَي 13 و17 تشرين الثاني. وكانت مصر قد بدأت مشوارها في بالتعادل على أرضها مع أنغولا، قبل الفوز على جنوب بخماسية في جوبا.