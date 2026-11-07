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رياضة

علي ماهر يخلف حسام حسن قبل 6 أيام من مواجهة مالاوي

Lebanon 24
07-11-2026 | 14:15
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علي ماهر يخلف حسام حسن قبل 6 أيام من مواجهة مالاوي
علي ماهر يخلف حسام حسن قبل 6 أيام من مواجهة مالاوي photos 0
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أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، مهمة حسام حسن في قيادة المنتخب الأول، وعيّن علي ماهر خلفاً له، قبل ستة أيام من مواجهة مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال الاتحاد في بيان إن مجلس إدارته قرر تكليف ماهر بقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بجهود حسام حسن ومتمنياً له التوفيق في مسيرته.

وجاء القرار بعد ساعات من بيان دعا فيه الاتحاد الجماهير ووسائل الإعلام إلى دعم المنتخب وتجنّب التصعيد، من دون حسم مصير مدرّبه آنذاك.

ويستهل ماهر مهمته بمباراتين أمام مالاوي يومَي 13 و17 تشرين الثاني. وكانت مصر قد بدأت مشوارها في المجموعة الثانية بالتعادل على أرضها مع أنغولا، قبل الفوز على جنوب السودان بخماسية في جوبا.

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وسائل الإعلام

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الأفريقية

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علي ماهر

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