من خيبة المنتخب إلى تألق إيفرتون... ليلة استثنائية لديوسبري-هول

حوّل لاعب إيفرتون كيرنان ديوسبري-هول خيبة استبعاده من قائمة منتخب إلى حافز على أرض الملعب، بعدما سجل هدفاً رائعاً في الفوز على كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1، الجمعة، ضمن منافسات الممتاز.

وكان اللاعب البالغ 28 عاماً قد علم في وقت سابق أنه لن يكون ضمن اختيارات المدرب توماس توخيل لخوض مباراتي الأمم أمام كرواتيا وإسبانيا، رغم المستويات التي قدمها في الأسابيع الأخيرة، فيما اختار المدرب الإنكليزي جوب بيلينغهام، لاعب بوروسيا دورتموند، بدلاً منه.

وقال ديوسبري-هول عقب المباراة، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة "BBC"، إنه شعر بخيبة أمل، موضحاً أن تمثيل منتخب بلاده "حلم كبير" بالنسبة إليه، وأنه كان قريباً من الحصول على فرصة الانضمام إلى المنتخب.

وأضاف: "أنا حزين، نعم، لكنني فخور جداً بنفسي وبكيفية تعاملي مع الأمر. كل ما يمكنني فعله هو مواصلة تقديم أداء جيد، وآمل أن أحصل يوماً ما على الفرصة، لأنني لن أستسلم أبداً".

وجاء هدف ديوسبري-هول ليكمل عودة إيفرتون بعد تأخره أمام كوفنتري، إذ سجل تييرنو باري هدفين خلال خمس دقائق في بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف لاعب الوسط الهدف الثالث بتسديدة قوية، رافعاً رصيد فريقه إلى في الترتيب.

وبحسب "BBC"، كان ديوسبري-هول قد مرّ بمحطات صعبة في مسيرته، إذ انتظر حتى بلوغه 22 عاماً لخوض مباراته الأولى في الدوري الممتاز مع ليستر سيتي، قبل أن يكتسب الخبرة عبر الإعارة إلى لوتون تاون وبلاكبول. وبعد مساهمته في صعود ليستر إلى الدوري الممتاز، انتقل إلى في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يحصل على فرص منتظمة للمشاركة.

وجاء انتقاله إلى إيفرتون في صيف عام 2025 ليمنحه مساحة أكبر لإظهار قدراته، إذ سجل منذ بداية الموسم الماضي 11 هدفاً في الدوري الممتاز، وقدم سبع تمريرات حاسمة، كما أشار إلى أنه يستمتع بالدور المتنوع الذي يمنحه إياه المدرب ديفيد مويز، والذي يسمح له بالتحرك في مناطق مختلفة من الملعب.

وكان توخيل قد أقرّ بأن اللاعب كان قريباً جداً من الانضمام إلى القائمة، مشيراً إلى أنه يقدم موسماً جيداً مع إيفرتون، فيما أكد ديوسبري-هول عزمه على مواصلة العمل والضغط من أجل تحقيق حلمه الدولي.

ولم يكن ديوسبري-هول وحده نجم الأمسية، إذ واصل المهاجم الفرنسي تييرنو باري تألقه بتسجيل هدفين، رافعاً رصيده إلى عشرة أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم، متجاوزاً بذلك حصيلته التهديفية في الموسم الماضي، فيما يتقدم عليه إيرلينغ هالاند وحده في عدد الأهداف بجميع المسابقات هذا الموسم، برصيد 14 هدفاً.

كما حملت المباراة مناسبة خاصة لمويز، الذي عادل الرقم القياسي لعدد المباريات التي قاد فيها إيفرتون مدرباً، والمسجل باسم هاري كاتريك، بعدما وصل كلاهما إلى 592 مباراة على رأس الجهاز الفني للفريق.