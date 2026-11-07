سقوط جديد لمانشستر سيتي... نوتنغهام فورست يُفاجئه بثلاثية

حقق فوزاً مفاجئاً على بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب "سيتي غراوند"، ضمن منافسات الممتاز، ليحقق أول انتصار له على أرضه هذا الموسم ويخرج من منطقة الهبوط.

وافتتح البرازيلي كونيا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، بعدما انتزع من يوشكو غفارديول، قبل أن يعزز ليام ديلاب التقدم في الدقيقة 19، مستفيداً من ارتباك دفاعي لدى سيتي.

ومع بداية الشوط الثاني، قلّص ريان شرقي الفارق للفريق الضيف في الدقيقة 52، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ديلاب عاد وسجّل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 73، بعدما أنهى هجمة مرتدة سريعة بالتعاون مع غيبس-وايت.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، مُني مانشستر سيتي بخسارته الثالثة توالياً في الدوري، ليتراجع بفارق ست نقاط عن المتصدر، فيما دفعت نتيجة المباراة بمانشستر إلى المراكز الثلاثة الأخيرة في الترتيب.

في المقابل، شكّل الفوز أول انتصار لنوتنغهام فورست على ملعبه في الدوري هذا الموسم، وساعده على الخروج من منطقة الهبوط.