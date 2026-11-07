سقوط جديد لمانشستر سيتي... نوتنغهام فورست يُفاجئه بثلاثية

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حقق نوتنغهام فورست فوزاً مفاجئاً على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب "سيتي غراوند"، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، ليحقق أول انتصار له على أرضه هذا الموسم ويخرج من منطقة الهبوط.
وافتتح البرازيلي جاير كونيا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة، بعدما انتزع الكرة من يوشكو غفارديول، قبل أن يعزز ليام ديلاب التقدم في الدقيقة 19، مستفيداً من ارتباك دفاعي لدى مانشستر سيتي.
ومع بداية الشوط الثاني، قلّص ريان شرقي الفارق للفريق الضيف في الدقيقة 52، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن ديلاب عاد وسجّل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 73، بعدما أنهى هجمة مرتدة سريعة بالتعاون مع مورغان غيبس-وايت.
وبحسب صحيفة "إندبندنت"، مُني مانشستر سيتي بخسارته الثالثة توالياً في الدوري، ليتراجع بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر، فيما دفعت نتيجة المباراة بمانشستر يونايتد إلى المراكز الثلاثة الأخيرة في الترتيب.
في المقابل، شكّل الفوز أول انتصار لنوتنغهام فورست على ملعبه في الدوري هذا الموسم، وساعده على الخروج من منطقة الهبوط.