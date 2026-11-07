حالة طارئة تستدعي تدخل الصليب الأحمر والطاقم الطبي في مباراة ريال مدريد

توقفت مباراة وفالنسيا مؤقتاً على ملعب "ميستايا"، السبت، بعدما تعرض أحد المشجعين لوعكة صحية طارئة في المدرجات، ما استدعى تدخل الطواقم الطبية وإيقاف اللعب لإتاحة المجال أمام تقديم الإسعافات اللازمة.

وبحسب موقع "Goal"، أوقف الحكم ماسيو المباراة، وتوجّه برفقة مندوب الملعب لشرح الموقف للاعبين، فيما تولى المسعفون تقديم الرعاية للمشجع، بمساعدة عناصر والطاقم الطبي لنادي .

وشهدت المدرجات وقوف المشجعين والتصفيق، أثناء إخراج الشخص المصاب من المدرجات، قبل أن تُستأنف المباراة بعد انتهاء التدخل الطبي.