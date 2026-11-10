دعماً لأهالي غزة.. هاميلتون يزور معبر رفح

Lewis Hamilton visits the Rafah Border Crossing to understand the logistics of humanitarian aid and how it reaches the Gaza Strip. He is accompanied by the governor of North Sinai, Egypt. https://t.co/7vMXadZjdP — deni (@fiagirly) November 10, 2026 Advertisement

وصل بطل العالم لسباقات "فورمولا 1" 7 مرات، لويس هاميلتون، إلى مدينة العريش يوم الثلاثاء، في زيارة تفقدية اطلع خلالها عن كثب على الجهود الإنسانية المستمرة لاستقبال وتجهيز المساعدات الإغاثية المتجهة إلى .وبحسب ما أعلنته محافظة شمال سيناء عبر صفحتها الرسمية على " "، ونقلته وكالة " " شملت زيارة السائق البريطاني جولة ميدانية تفقد فيها معبر رفح البري الحدودي، إضافة إلى مستودعات ومخازن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، حيث استمع إلى شروحات مفصلة حول آليات استقبال المساعدات الدولية، وفرزها، وتنسيق عمليات إدخالها إلى أهالي القطاع المتضررين.ويُعرف السائق المخضرم، البالغ من العمر 41 عاماً، بمواقفه الإنسانية البارزة، ودعمه المتواصل للمبادرات الخيرية؛ إذ أسس، في العام 2021، مؤسسة "Mission 44" الهادفة إلى دعم الشباب، وتوسيع فرص التعليم والتوظيف، إلى جانب مساندته المستمرة للمبادرات الإغاثية، وتضامنه مع الشعوب المتضررة من النزاعات والأزمات الإنسانية حول العالم.وتأتي هذه الزيارة الإنسانية في وقت يحتل فيه هاميلتون، سائق فريق فيراري، المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة العالم للسائقين لعام 2026، والتي حسم لقبها، رسمياً، السائق الإيطالي كيمي أنتونيللي لصالح فريق مرسيدس قبل 3 جولات من ختام الموسم، ليؤكد هاميلتون مجدداً حرصه على تسخير مكانته وشهرته العالمية لخدمة الإنسانية العاجلة خارج حلبات السباق. (إرم نيوز)