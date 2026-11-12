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رياضة

اليونايتد يقيل كاريك.. وبوتشيتينو أبرز المرشحين لخلافته

Lebanon 24
12-11-2026 | 06:18
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اليونايتد يقيل كاريك.. وبوتشيتينو أبرز المرشحين لخلافته
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أقال نادي مانشستر يونايتد، الخميس، مدربه مايكل كاريك، عقب "بداية مخيبة للموسم" في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
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وقال النادي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "يمكننا تأكيد رحيل مايكل كاريك عن منصبه مدربا للفريق الأول للرجال".

وكان كاريك (45 عاما)، لاعب وسط يونايتد السابق، قد قاد الفريق إلى احتلال المركز الثالث بصورة لافتة في الموسم الماضي، لكنه أخفق في مواصلة النتائج الإيجابية خلال الموسم الحالي، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في أول 10 مباريات بالدوري، مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

وأبقت هذه النتائج مانشستر يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، ضمن مراكز الهبوط، وزادت الضغوط على كاريك، الذي خاض موسمه الأول الكامل على رأس الجهاز الفني للفريق.

وسيترك رحيل كاريك منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد شاغرا، وهو أحد أكثر المناصب صعوبة وضغطا في كرة القدم الإنكليزية.

ومنذ اعتزال المدرب الاسكتلندي أليكس فيرغسون عام 2013، أخفق يونايتد في استعادة لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، رغم تعاقب عدد من المدربين البارزين على قيادته، من بينهم الهولندي لويس فان غال والبرتغالي جوزيه مورينيو.

ترجح العديد من التقارير الصحفية تولي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة الأميركية، المسؤولية بعد رحيل كاريك. (سكاي نيوز عربية) 
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