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رياضة

من هو المرشح الأبرز لتدريب منتخب الولايات المتحدة؟

Lebanon 24
12-11-2026 | 10:00
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كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام الاتحاد الأميركي لكرة القدم بالتعاقد مع بيب غوارديولا لتدريب المنتخب الوطني حال رحيل ماوريسيو بوتشيتينو عن منصبه للإشرافي على مانشستر يونايتد.
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وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أنه جرى طرح اسم المدرب الإسباني بالفعل داخل الاتحاد الأميركي باعتباره مرشحا لخلافة بوتشيتينو الذي يرتبط اسمه بتولي تدريب مانشستر يونايتد.

ولم يتول غوارديولا تدريب أي منتخب من قبل بعدما قاد خلال مسيرته التدريبية أندية برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنكليزي في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى رفضه عرضا لتدريب المنتخب الإيطالي في وقت سابق العام الجاري.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان نادي مانشستر يونايتد اليوم الخميس إقالة مدربه مايكل كاريك.
 
وبحسب تقارير إعلامية يتصدر بوتشيتينو قائمة المرشحين لخلافة كاريك وسط اهتمام المدرب الأرجنتيني بالانتقال إلى ملعب "أولد ترافورد" رغم توقيعه قبل ثلاثة أشهر فقط عقدا جديدا لقيادة المنتخب الأمريكي حتى عام 2030.

وفي حال رحيل بوتشيتينو لتدريب يونايتد، سيحصل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على تعويض مالي إذ تشير تقارير إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب الأرجنتيني تبلغ عشرة ملايين دولار. (روسيا اليوم) 
 
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