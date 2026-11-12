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رياضة

بعد اعتزاله اللعب الدولي.. كريستيانو رونالدو يدخل عالم التلفزيون

Lebanon 24
12-11-2026 | 16:00
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بعد اعتزاله اللعب الدولي.. كريستيانو رونالدو يدخل عالم التلفزيون
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بعد أيام قليلة من إعلانه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، كشف نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو عن خطوة جديدة في مسيرته، لكن هذه المرة بعيدًا عن ملاعب كرة القدم، معلنًا بدء العمل على أول برنامج تلفزيوني من إنتاجه.
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وشارك رونالدو الخبر مع متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة من المشروع وكتب: «أخبار رائعة! بدأ للتو إنتاج أول برنامج تلفزيوني لي.. المزيد قريبًا».

وأثار الإعلان حالة من الفضول بين الجمهور، خصوصًا أن رونالدو لم يكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية حول طبيعة البرنامج أو فكرته، كما لم يعلن عن موعد عرضه، مكتفيًا بالتشويق لما سيقدمه في تجربته الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة لتفتح أمام النجم البرتغالي مجالًا مختلفًا بعيدًا عن المستطيل الأخضر، في توجه نحو عالم الإنتاج والترفيه، بالتزامن مع مرحلة جديدة في مسيرته بعد وضع حد لمشواره الدولي مع منتخب بلاده.

وكان رونالدو قد أعلن في وقت سابق اعتزاله اللعب دوليًا مع البرتغال، منهياً مسيرة استمرت 23 عامًا بقميص المنتخب، خاض خلالها 234 مباراة دولية وسجل 146 هدفًا.

وبينما تتجه الأنظار إلى مشروعه التلفزيوني الجديد، يبقى الجمهور بانتظار الكشف عن تفاصيل العمل، ومعرفة ما إذا كان رونالدو سيواصل حضوره وتأثيره خارج عالم كرة القدم من خلال هذه التجربة الجديدة.
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