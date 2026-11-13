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رياضة

في مونديال الناشئين في قطر.. الفيفا يعلن عن بديل المنتخب الأميركي

Lebanon 24
13-11-2026 | 10:24
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في مونديال الناشئين في قطر.. الفيفا يعلن عن بديل المنتخب الأميركي
في مونديال الناشئين في قطر.. الفيفا يعلن عن بديل المنتخب الأميركي photos 0
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن منتخب جمهورية الدومينكان سيحل بدلا من المنتخب الأميركي في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعدما أعلن الأخير انسحابه من البطولة.
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وقد أكد "الفيفا" أمس الخميس، انسحاب منتخب الولايات المتحدة من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، المقرر انطلاقها في قطر الأسبوع المقبل، لأسباب أمنية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة التأهب الأمني المرتفعة في قطر ومنطقة الخليج منذ بدء الهجمات العسكرية الأميركية على إيران في شباط الماضي.

وبحسب لوائح البطولة، يواجه الاتحاد الأمريكي لكرة القدم غرامة لا تقل عن 20 ألف فرنك سويسري (نحو 24 ألف دولار)، بقرار من لجنة الانضباط في فيفا، بسبب الانسحاب قبل أقل من 30 يوما على انطلاق البطولة.

وتنطلق البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخبا، في الدوحة الأربعاء المقبل، وكان من المقرر أن يستهل المنتخب الأميركي مشواره بمواجهة مونتينيغرو يوم 21 تشرين الثاني الجاري، قبل أن يواجه تشيلي والجزائر. (روسيا اليوم) 
 
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