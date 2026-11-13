في مونديال الناشئين في قطر.. الفيفا يعلن عن بديل المنتخب الأميركي

أعلن "فيفا" أن منتخب الدومينكان سيحل بدلا من المنتخب الأميركي في بطولة للناشئين تحت 17 عاما، بعدما أعلن الأخير انسحابه من البطولة.

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وقد أكد "الفيفا" أمس الخميس، انسحاب منتخب من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، المقرر انطلاقها في قطر الأسبوع المقبل، لأسباب أمنية.



وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة التأهب الأمني المرتفعة في قطر ومنطقة منذ بدء الهجمات العسكرية الأميركية على في شباط الماضي.



وبحسب لوائح البطولة، يواجه الاتحاد الأمريكي غرامة لا تقل عن 20 ألف فرنك سويسري (نحو 24 ألف دولار)، بقرار من لجنة الانضباط في فيفا، بسبب الانسحاب قبل أقل من 30 يوما على انطلاق البطولة.



وتنطلق البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخبا، في الأربعاء المقبل، وكان من المقرر أن يستهل المنتخب الأميركي مشواره بمواجهة مونتينيغرو يوم 21 تشرين الثاني الجاري، قبل أن يواجه تشيلي والجزائر. (روسيا اليوم)