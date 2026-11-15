غيوكيريس يدخل تاريخ دوري الأمم... رقم قياسي جديد ورسالة إلى أرتيتا

واصل المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس تألقه على الساحة الدولية، بعدما سجل هدفين في فوز منتخب بلاده على البوسنة والهرسك بنتيجة 3-2، السبت، ليقوده إلى الصعود لدوري النخبة في الأمم الأوروبية، ويحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ المسابقة.

وسجل مهاجم أرسنال هدفيه من ركلتي جزاء خلال الشوط الأول، بعدما افتتح دانيال سفينسون التسجيل للسويد. ورغم عودة البوسنة في النتيجة خلال الشوط الثاني عبر هدفين لأرمين غيغوفيتش وسياد كولاشيناتس، حافظ المنتخب السويدي على تقدمه حتى النهاية، ضامناً الفوز والصعود إلى المستوى الأول قبل جولة من ختام دور المجموعات.

وبحسب تقرير نشره موقع "غول"، أصبح غيوكيريس أول لاعب يسجل في ثماني مباريات متتالية في دوري الأمم الأوروبية، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفاً خلال هذه السلسلة، التي بدأت في تشرين الأول 2024، وشهدت تسجيله أربعة أهداف في مباراة واحدة أمام أذربيجان.

كما وصل رصيده الإجمالي في المسابقة إلى 16 هدفاً، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين، خلف النرويجي إيرلينغ هالاند الذي يتصدر بـ23 هدفاً.

ولم يقتصر تألق غيوكيريس على دوري الأمم، إذ ساهم في آخر 11 مباراة دولية للسويد بـ18 مساهمة تهديفية، توزعت بين 14 هدفاً وأربع تمريرات حاسمة. ورفع رصيده مع المنتخب إلى 27 هدفاً في 42 مباراة، ليحتل المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للسويد.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت يواجه فيه المهاجم البالغ 28 عاماً صعوبة في تثبيت مكانه أساسياً في تشكيلة أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا. إذ لم يسجل حتى الآن في الممتاز هذا الموسم، ولم يبدأ سوى مباراة واحدة، في ظل اعتماد المدرب الإسباني على كاي هافيرتز في مركز رأس الحربة.

وكان غيوكيريس قد أكد قبل مواجهة البوسنة والهرسك أنه لم يفكر في مغادرة أرسنال، رغم الشائعات التي تحدثت عن احتمال رحيله، مشيراً إلى أنه سعيد بوجوده في النادي، لكنه يأمل في الحصول على دقائق لعب أكثر.

وقال اللاعب: "من الواضح أنني أريد لعب ، وبأكبر قدر ممكن"، مضيفاً أنه يتوقع الحصول على فرص إضافية، رغم إقراره بأن أرسنال يضم مجموعة قوية من اللاعبين وأن الفريق يقدم نتائج جيدة.

وبهذا الأداء الدولي، يواصل غيوكيريس تقديم ما يعزز مطالبه بالحصول على دور أكبر في هجوم أرسنال، بعدما أثبت قدرته التهديفية مع منتخب بلاده.