أمام اليابان.. هل تعمّد رافينيا الحصول على كارت أحمر؟

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وشهدت المباراة تقدم اليابان بهدفين مبكرين سجلهما تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 15، وكيتو ناكامورا بعد أربع دقائق، قبل أن يقلص فينيسيوس جونيور الفارق للبرازيل في الدقيقة 33، ثم يعود اللاعب نفسه ويدرك التعادل في الدقيقة 75. أثار البرازيلي رافينيا، نجم ، جدلًا واسعًا بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال خسارة منتخب بلاده أمام بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي جمعتهما، يوم السبت، في سنغافورة، بعدما دخل في مشادة واعتراضات حادة على الحكم رغم وجوده على مقاعد البدلاء عقب استبداله.وشهدت المباراة تقدم اليابان بهدفين مبكرين سجلهما تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 15، وكيتو ناكامورا بعد أربع دقائق، قبل أن يقلص فينيسيوس جونيور الفارق للبرازيل في الدقيقة 33، ثم يعود اللاعب نفسه ويدرك التعادل في الدقيقة 75.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف تاتسوهيرو ساكاموتو هدف الفوز للمنتخب الياباني، لتشتعل اعتراضات لاعبي البرازيل وأفراد الجهاز الفني على قرار الحكم باحتساب الهدف.



وكان رافينيا قد بدأ المباراة ضمن التشكيلة الأساسية، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 70 تقريبًا، لكنه ظل محورًا للأحداث بعد استبداله، إذ أظهرت لقطات تلفزيونية قيامه بركل زجاجة مياه باتجاه منطقة المصورين، ثم دخوله في مشادة كلامية مع ريتسو دوان، لاعب اليابان، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+2 بسبب احتجاجه على الحكم.

وأثارت تصرفات قائد البرازيل تساؤلات بشأن احتمالية تعمده الحصول على البطاقة الحمراء، خاصة أن تصرفاته بدأت قبل لحظة الطرد.



ونشرت شبكة "ESPN" لقطات من تصرفات رافينيا، أظهرت ركل زجاجة المياه وتبادل الكلمات مع ريتسو دوان، وهو ما عرّض اللاعب لانتقادات واسعة، خصوصًا أن طرده جاء بعد اعتراضه بشدة على قرار الحكم، وليس نتيجة تدخل بدني خلال اللعب.



وعقب المباراة، اعتذر رافينيا عن تصرفاته، وتحدث عن عدة قرارات تحكيمية اعتبرها مؤثرة في النتيجة، من بينها وجود لمسة يد في هجمة الهدف الأول لليابان، وعدم احتساب ركلة جزاء للبرازيل، إلى جانب اعتراضه على وجود مخالفة ضد جواو غوميز في لعبة الهدف الحاسم.





ورغم إمكانية عودة رافينيا إلى برشلونة مبكرًا للاستفادة من فترة الراحة، قرر المنتخب البرازيلي الإبقاء عليه ضمن بعثة الفريق في سنغافورة، حيث أكد رودريغو كايتانو، المسؤول عن منتخبات الرجال بالاتحاد البرازيلي، أن اللاعب سيواصل الوجود مع المجموعة باعتباره أحد قادتها. وتأكد غياب رافينيا عن المباراة الودية المقبلة لمنتخب البرازيل أمام سنغافورة، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء، بعدما ترتب على طرده الإيقاف في اللقاء الودي التالي، كما سيغيب المدرب كارلو أنشيلوتي عن قيادة المنتخب من المنطقة الفنية للسبب نفسه، بعدما تعرض للطرد خلال اعتراضاته على الحكم.ورغم إمكانية عودة رافينيا إلى برشلونة مبكرًا للاستفادة من فترة الراحة، قرر المنتخب البرازيلي الإبقاء عليه ضمن بعثة الفريق في سنغافورة، حيث أكد رودريغو كايتانو، المسؤول عن منتخبات الرجال بالاتحاد البرازيلي، أن اللاعب سيواصل الوجود مع المجموعة باعتباره أحد قادتها.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، يعود رافينيا إلى صفوف برشلونة استعدادًا لمرحلة مزدحمة بالمباريات، إذ يستهل الفريق الكتالوني مشواره بمواجهة فياريال 22 تشرين الثاني، ضمن منافسات الدوري الإسباني، قبل السفر إلى أذربيجان لملاقاة صباح يوم 25 تشرين الثاني في .



كما يحل برشلونة ضيفًا على ديبورتيفو لاكورونيا يوم 29 تشرين الثاني في الدوري الإسباني، ثم يستضيف أتلتيكو يوم 2 كانون الأول، قبل مواجهة مانشستر سيتي يوم 8 كانون الأولفي أبطال ، في سلسلة من الاختبارات القوية التي ينتظر أن يكون رافينيا أحد أبرز أسلحة المدرب هانزي خلالها. (إرم نيوز)