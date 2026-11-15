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رياضة

بعد 11 عاماً من الاعتزال... رونالدينيو يعود إلى الملاعب بعمر 46 عاماً

Lebanon 24
15-11-2026 | 14:00
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بعد 11 عاماً من الاعتزال... رونالدينيو يعود إلى الملاعب بعمر 46 عاماً
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عاد أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو إلى الملاعب مجدداً، الأحد، بعد أكثر من 11 عاماً على اعتزاله اللعب الاحترافي، بعدما شارك مع فريق رافينا الإيطالي في مواجهة فورلي ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة.

وظهر رونالدينيو البالغ من العمر 46 عاماً بقميصه الشهير الذي يحمل الرقم 10، في أول مباراة احترافية له منذ عام 2015، عندما خاض آخر مبارياته بقميص فلوميننسي البرازيلي.

وشارك رونالدينيو في التشكيلة الأساسية لرافينا، قبل أن يستبدله المدرب بين شوطي المباراة، ليكتفي الفائز بكأس العالم 2002 بخوض 45 دقيقة في ظهوره الأول بعد العودة من الاعتزال.

وأنهى رافينا الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله جوليو دوناتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف سيموني رابي هدفاً في الشوط الثاني ليحسم فوز فريقه 2-0.

وكان رونالدينيو قد توج بجائزة الكرة الذهبية عام 2005، خلال مسيرته الحافلة التي شهدت تألقه بقميص برشلونة الإسباني، إلى جانب تتويجه مع منتخب البرازيل بكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

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