ثلاثية إنجليزية تُسقط إسبانيا في مدريد وتحسم صدارة دوري الأمم

أنهى المنتخب الإنجليزي سلسلة تاريخية لنظيره الإسباني امتدت إلى 44 مباراة دون هزيمة، بعدما تغلب عليه 3-2، في العاصمة ، ضمن منافسات .

وسجل هاري كين وإزري كونسا وبن وايت أهداف المنتخب الإنجليزي، ليقودوا منتخب "الأسود الثلاثة" إلى انتصار ثمين على بطل العالم، ليضمن صدارة في المستوى الأول من البطولة.

وألحق المنتخب الإنجليزي بإسبانيا أول هزيمة في مباراة رسمية منذ 2023، منهياً سلسلة قياسية استمرت 44 مباراة متتالية دون خسارة.

وبهذا الفوز، حسمت صدارة المجموعة الثالثة، فيما توقفت سلسلة النتائج الإيجابية للمنتخب الإسباني بعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.