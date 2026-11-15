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رياضة

ثلاثية إنجليزية تُسقط إسبانيا في مدريد وتحسم صدارة دوري الأمم

Lebanon 24
15-11-2026 | 23:00
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ثلاثية إنجليزية تُسقط إسبانيا في مدريد وتحسم صدارة دوري الأمم
ثلاثية إنجليزية تُسقط إسبانيا في مدريد وتحسم صدارة دوري الأمم photos 0
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أنهى المنتخب الإنجليزي سلسلة تاريخية لنظيره الإسباني امتدت إلى 44 مباراة دون هزيمة، بعدما تغلب عليه 3-2، في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل هاري كين وإزري كونسا وبن وايت أهداف المنتخب الإنجليزي، ليقودوا منتخب "الأسود الثلاثة" إلى انتصار ثمين على بطل العالم، ليضمن صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول من البطولة.

وألحق المنتخب الإنجليزي بإسبانيا أول هزيمة في مباراة رسمية منذ مارس 2023، منهياً سلسلة قياسية استمرت 44 مباراة متتالية دون خسارة.

وبهذا الفوز، حسمت إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة، فيما توقفت سلسلة النتائج الإيجابية للمنتخب الإسباني بعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.

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