مانشيني يعترف بعد خروج إيطاليا: بلجيكا كانت الأفضل

أعرب روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا
عن حزنه الشديد بعد توديع دوري
أمم أوروبا لكرة القدم
من دور المجموعات، معترفاً في الوقت ذاته بأحقية منافسه البلجيكي بالفوز 4-1، مساء الأحد.
وصرح مانشيني عبر قناة (راي سبورت) الإيطالية
: منتخب بلجيكا كان الأفضل، بينما عانينا كثيراً على المستوى البدني في المواجهات الفردية، لقد بدأنا اللقاء بشكل جيد، ولكن المنافس كان الأفضل في هذه الليلة.
أضاف: واجهنا صعوبة أيضاً في ممارسة الضغط على أطراف الملعب، مما تسبب لنا في مشاكل فنية، كما شعرنا بالإجهاد بعد خوض مباراة قوية أمام فرنسا
، لكن منتخب بلجيكا يستحق الفوز، ولا يوجد المزيد لأقوله.
وتابع: مثل هذه الخسائر واردة عندما تبني فريقاً جديداً، وعلينا أن نتعلم من هذه التجارب، لقد كانت لدينا فرصة للتأهل، ولكننا كنا ندرك أيضا أن المهمة ستكون صعبة لأن منتخب بلجيكا فريق قوي.
واختتم مانشيني: نشعر بحزن شديد، لكن هذه الليلة ستساعدنا في المستقبل
.
ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز إلى الوصافة، وينتزع بطاقة التأهل رفقة فرنسا صاحبة الصدارة ب 13 نقطة بعد الفوز 2-1 على تركيا
في مباراة أخرى بنفس التوقيت.
أما منتخب إيطاليا الذي كان متصدراً للمجموعة قبل انطلاق منافسات الجولة الأخيرة، فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط، وتراجع للمركز الثالث، ليتلقى فريق المدرب مانشيني ضربة قوية.