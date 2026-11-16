مانشيني يعترف بعد خروج إيطاليا: بلجيكا كانت الأفضل

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أعرب روبرتو مانشيني مدرب منتخب عن حزنه الشديد بعد توديع أمم من دور المجموعات، معترفاً في الوقت ذاته بأحقية منافسه البلجيكي بالفوز 4-1، مساء الأحد.وصرح مانشيني عبر قناة (راي سبورت) : منتخب بلجيكا كان الأفضل، بينما عانينا كثيراً على المستوى البدني في المواجهات الفردية، لقد بدأنا اللقاء بشكل جيد، ولكن المنافس كان الأفضل في هذه الليلة.أضاف: واجهنا صعوبة أيضاً في ممارسة الضغط على أطراف الملعب، مما تسبب لنا في مشاكل فنية، كما شعرنا بالإجهاد بعد خوض مباراة قوية أمام ، لكن منتخب بلجيكا يستحق الفوز، ولا يوجد المزيد لأقوله.وتابع: مثل هذه الخسائر واردة عندما تبني فريقاً جديداً، وعلينا أن نتعلم من هذه التجارب، لقد كانت لدينا فرصة للتأهل، ولكننا كنا ندرك أيضا أن المهمة ستكون صعبة لأن منتخب بلجيكا فريق قوي.