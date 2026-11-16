حادثة مروّعة جديدة.. وفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة!

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أعلن نادي "فوتبول كلوب إيزايزا" الأرجنتيني، مساء الأحد، وفاة لاعبه الشاب أبيل نونيز، بعدما تعرّض لإصابة في الرأس خلال مباراة لكرة الصالات.
وبحسب تقارير إعلامية، سقط نونيز، وهو من مواليد عام 2008 ويلعب ضمن فرق الناشئين في النادي، فاقداً الوعي بعدما ارتطمت الكرة برأسه. وأوقف الحكم المباراة لتقديم الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى المستشفى، حيث خضع لجراحة.
ونعى النادي لاعبه في بيان، قائلاً إنه "كان لا يزال أمامه العمر بأكمله، تاركاً وراءه فراغاً لا يمكن التعبير عنه بالكلمات".