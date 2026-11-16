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رياضة

حادثة مروّعة جديدة.. وفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة!

Lebanon 24
16-11-2026 | 06:57
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حادثة مروّعة جديدة.. وفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة!
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أعلن نادي "فوتبول كلوب إيزايزا" الأرجنتيني، مساء الأحد، وفاة لاعبه الشاب أبيل نونيز، بعدما تعرّض لإصابة في الرأس خلال مباراة لكرة الصالات.

 
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وبحسب تقارير إعلامية، سقط نونيز، وهو من مواليد عام 2008 ويلعب ضمن فرق الناشئين في النادي، فاقداً الوعي بعدما ارتطمت الكرة برأسه. وأوقف الحكم المباراة لتقديم الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى المستشفى، حيث خضع لجراحة.

 

ونعى النادي لاعبه في بيان، قائلاً إنه "كان لا يزال أمامه العمر بأكمله، تاركاً وراءه فراغاً لا يمكن التعبير عنه بالكلمات".

 
وتأتي هذه الحادثة بعد ان أوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حارس مرمى نادي أندورا، خيسوس أوونو من غينيا الإستوائية لـ12 مباراة بعدما تسبب تدخله على خيسوس دي ميغيل في وفاة مهاجم تينيريفي.
وكان أوونو قد طُرد خلال مباراة في لقاء دوري الدرجة الثانية الإسبانية في الثاني من تشرين الثاني، بعدما اندفع إلى وسط الملعب واصطدم بدي ميغيل أثناء محاولته إبعاد كرة هوائية.
وبعد الاصطدام، نُقل دي ميغل (30 عاماً) إلى العناية المركزة في المستشفى، قبل أن يتوفى المهاجم الإسباني في الثالث من تشرين الثاني.
كان أوونو قد طُرد خلال مباراة في لقاء دوري الدرجة الثانية الإسبانية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما اندفع إلى وسط الملعب واصطدم بدي ميغيل أثناء محاولته إبعاد كرة هوائية.
 
 
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