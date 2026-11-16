حادثة مروّعة جديدة.. وفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة!

" كلوب إيزايزا" الأرجنتيني، مساء الأحد، وفاة لاعبه الشاب نونيز، بعدما تعرّض لإصابة في الرأس خلال مباراة لكرة الصالات.

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وبحسب تقارير إعلامية، سقط نونيز، وهو من مواليد عام 2008 ويلعب ضمن فرق الناشئين في النادي، فاقداً الوعي بعدما ارتطمت برأسه. وأوقف الحكم المباراة لتقديم الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى المستشفى، حيث خضع لجراحة.

ونعى النادي لاعبه في بيان، قائلاً إنه "كان لا يزال أمامه العمر بأكمله، تاركاً وراءه فراغاً لا يمكن التعبير عنه بالكلمات".

وتأتي هذه الحادثة بعد ان أوقفت لجنة الانضباط في ، حارس مرمى نادي أندورا، خيسوس أوونو من غينيا الإستوائية لـ12 مباراة بعدما تسبب تدخله على خيسوس دي ميغيل في وفاة مهاجم تينيريفي.

وكان أوونو قد طُرد خلال مباراة في لقاء الدرجة الثانية في الثاني من تشرين الثاني، بعدما اندفع إلى وسط الملعب واصطدم بدي ميغيل أثناء محاولته إبعاد كرة هوائية.