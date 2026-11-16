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رياضة

أسطورة ريال مدريد يقترب من شراء نادٍ إسباني شهير

Lebanon 24
16-11-2026 | 08:11
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أسطورة ريال مدريد يقترب من شراء نادٍ إسباني شهير
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دخل الويلزي غاريث بيل، أسطورة ريال مدريد السابق، على خط المنافسة للاستحواذ على نادي إشبيلية الإسباني، من خلال تقديم الاستشارات لأحد الصناديق الاستثمارية المهتمة بشراء النادي، في ظل وجود مستثمرين سعوديين يسعون أيضًا للسيطرة على حصة كبيرة من أسهمه.
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وبعد تعثر عرض سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد السابق، يظهر اسم نجم آخر من النادي الملكي في عملية بيع إشبيلية، إذ يقدم غاريث بيل الاستشارات لأحد الصناديق التي تدرس الاستحواذ على النادي الأندلسي، وفقًا لما ذكره أغوستين ماركو في صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية
 
وتضم قائمة المهتمين بالاستحواذ أيضًا شركة تابعة للشقيقين السعوديين منصور وحيدر سيد، فيما يتولى بنك "غولدمان ساكس" الإشراف على العملية، التي قد تشمل الاستحواذ على ما يصل إلى 85% من أسهم النادي.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، تصل القيمة التقديرية لنادي إشبيلية إلى 500 مليون يورو، بزيادة قدرها 25%، مشيرة إلى أن استحواذ المجموعة الأميركية "Pitchwise" مؤخرًا على 42% من أسهم نادي فالنسيا أعاد تنشيط اهتمام المستثمرين بالنادي الأندلسي.
 
ومن جانبه، كشف صامويل سيلفا، في صحيفة "ABC" الإسبانية، أن المساهمين ينتظرون تلقي عروض غير ملزمة قبل منتصف ديسمبر المقبل، مع ترك القيمة المالية للصفقة مفتوحة أمام العروض المقدمة.

وتتمثل الخطة في اختيار 3 مرشحين للدخول في مفاوضات، ثم تحديد المشتري قبل نهاية العام الجاري، على أن يكون الهدف إتمام عملية الاستحواذ خلال الأشهر الأولى من عام 2027. 
 
وأضافت الصحيفة أن الصندوق الاستثماري الذي يقدم له غاريث بيل الاستشارات كان قد أبدى اهتمامه بشراء النادي خلال الصيف الماضي، عقب انهيار المفاوضات مع سيرجيو راموس.

كما أكد أنطونيو لابي وفيدي كوينتيرو، الأسبوع الماضي، أن العرض الذي تقدما به لا يزال مطروحًا، رغم استبعادهما خلال مرحلة سابقة من عملية البيع.
 
وتأتي مفاوضات بيع إشبيلية في خضم عملية إعادة هيكلة مالية يمر بها النادي، إذ حدد رئيس النادي صافي الديون عند 60 مليون يورو، فيما يحتاج إشبيلية إلى زيادة رأس المال بما لا يقل عن 80 مليون يورو.

ومن المقرر أن تعرض إدارة النادي، خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المقرر عقده في 10 كانون الأول المقبل، خسائر مالية بقيمة 27.4 مليون يورو، عن السنة المالية 2025-2026. (إرم نيوز) 
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