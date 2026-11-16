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رياضة

تصريح من أنشيلوتي بشأن منتخب البرازيل... ماذا قال؟

Lebanon 24
16-11-2026 | 12:43
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تصريح من أنشيلوتي بشأن منتخب البرازيل... ماذا قال؟
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أقرّ مدرب منتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بأن فريقه غير قادر حالياً على المنافسة بالمستوى المطلوب، متعهداً بالعمل على تحسين أدائه، عقب الخسارة أمام اليابان بنتيجة 3-2 في مباراة ودية.
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وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة: "نظراً إلى أن الفريق ليس قادراً حالياً على المنافسة بالمستوى المطلوب، يتوجب عليّ القيام بما هو أكثر"، مؤكداً رغبته في إعادة المنتخب إلى موقعه بين كبار المنتخبات العالمية.

وتأتي تصريحاته وسط ضغوط متزايدة، بعدما حققت البرازيل انتصارين وتعادلاً مقابل هزيمتين في آخر خمس مباريات دولية.

وفي ردّه على الانتقادات الحادة التي وجّهها إليه أسطورة الكرة البرازيلية روماريو، الذي طالب برحيله، اكتفى أنشيلوتي بالقول: "مثل أي شخص آخر، من حقه أن يعبر عن رأيه".

وشدّد المدرب الإيطالي على ضرورة تحسين الأداء وتحقيق نتيجة إيجابية أمام سنغافورة، الثلاثاء، معتبراً أن منتخب بلاده لم يكن يستحق الخسارة أمام اليابان.
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رياضة

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كارلو أنشيلوتي

سنغافورة

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الإيطالي

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