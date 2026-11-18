رفض الفرنسي مطالب منظمة "بيتا" المدافعة عن حقوق الحيوان بالتوقف عن استخدام النسر "ميفي" تميمة حية للفريق، متمسكاً بتقليد يعود إلى عام 2013، يتمثل في تحليق النسر فوق ملعب "أليانز ريفييرا" قبل المباريات.

وكانت المنظمة قد وجّهت رسالة إلى موريس ، اعتبرت فيها أن الأجواء الصاخبة داخل الملاعب، بما تتضمنه من هتافات جماهيرية وإضاءة قوية، قد تسبب الذعر للنسر وتعرّض سلامته وسلامة المشجعين للخطر، مطالبة بنقله إلى محمية طبيعية واستبداله بتميمة خيالية.

في المقابل، دافع كوهين عن استمرار هذا التقليد، مؤكداً أن النسر يحظى برعاية مدرب محترف ومتخصص في الطيور الجارحة، ويعيش في ظروف ملائمة لاحتياجاته، ولا يشارك سوى في نحو 20 عرضاً سنوياً.

وأثارت مطالب المنظمة استياء عدد من جماهير نيس، الذين رفضوا التخلي عن تقليد بات جزءاً من هوية النادي، فيما يُنتظر أن يحلّق "ميفي" مجدداً فوق الملعب السبت المقبل، قبل مواجهة في الدوري الفرنسي.