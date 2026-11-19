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وقال بينيتو، في حديث لبرنامج "إل لارغيرو" عبر إذاعة "كادينا سير"، إن قدم أفضل مبارياته وأكثرها استقراراً وصلابة دفاعية في غياب فينيسيوس، مضيفاً: "يمكننا وضع فرضيات كثيرة، لكن الواقع أن الفريق كان أفضل بكثير من دون فينيسيوس مقارنة بوجوده".لكنه حذّر من اعتبار ذلك دليلاً على أن ريال مدريد سيكون أفضل بصورة دائمة من دون اللاعب البرازيلي، معتبراً أن هذا الاستنتاج سيكون مبالغاً فيه. وشدد على أن فينيسيوس مطالب بقطع شوط إضافي والالتزام، خصوصاً بالواجبات الدفاعية، حتى يتمكن من الاندماج في أسلوب الفريق.وأوضح بينيتو أن المدرب جوزيه مورينيو قد يجد حلولاً لإشراك فينيسيوس في عدد من مباريات الدوري، لكن المواجهات الكبرى أمام برشلونة وفي ستفرض خيارات مختلفة، إذ ستكون مصلحة الفريق هي الأولوية. وأضاف أن اللاعب قد يجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية إذا لم يلتزم بالمتطلبات الجماعية.وتناول بينيتو أيضاً تطور غولر، الذي جدد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2032، معتبراً أن اللاعب تطور بشكل واضح، بعدما أصبح أكثر اكتمالاً من الناحية البدنية والذهنية، واكتسب قدرة أكبر على التأثير في مجريات المباريات.وقال إن غولر لم يجد في البداية مركزه المثالي، بعدما جرت محاولات لاستخدامه في دور صانع الألعاب المتأخر، وهو ما أبعده عن المناطق التي يستطيع فيها تقديم أفضل مستوياته. لكنه بات اليوم لاعباً أكثر شمولية، واستحق مكانه الأساسي من خلال أدائه، مؤكداً أن "الملعب لا يخدع".كما رأى أن نيكو باز يمتلك المستوى الذي يؤهله للعب مع ريال مدريد، مشيراً إلى أن تطوره لافت وقدرته تسمح له بأن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. لكنه شدد على ضرورة وجود رؤية رياضية واضحة قبل إعادته إلى الفريق، من حيث المركز الذي سيشغله وطبيعة المنافسة على المشاركة.وتطرق بينيتو إلى الموهبة الشابة جاي جاي غابرييل، لاعب مانشستر يونايتد، الذي ارتبط اسمه باهتمام ريال مدريد، لكنه أقر بأنه لم يشاهد ما يكفي من مبارياته لتقييم مستواه، معتبراً أن ضمه مقابل نحو 360 ألف يورو سيكون مخاطرة مالية محدودة إذا كان النادي يعتقد أنه يمتلك موهبة استثنائية.وتعكس مواقف بينيتو، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، أن التحدي الأبرز أمام ريال مدريد لا يقتصر على امتلاك الأسماء الكبيرة، بل على إيجاد التوازن بين قدراتها الهجومية ومتطلبات العمل الجماعي، في وقت بات فيه أداء اللاعبين والتزامهم الدفاعي عاملاً أساسياً في تحديد التشكيلة.