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يعقد المدرب جوزيه مورينيو مؤتمراً صحافياً، الجمعة 20 تشرين الثاني، عند الساعة العاشرة صباحاً، للحديث عن مواجهة ريال مدريد وسيلتا فيغو، المقررة السبت عند الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ومن المنتظر أن يتناول مورينيو خلال المؤتمر استعدادات فريقه للمباراة المرتقبة، في إطار التحضيرات للمواجهة التي تجمع الفريقين في المرحلة المقبلة من المسابقة.
وكانت صحيفة "ماركا" قد أعلنت موعد المؤتمر الصحافي، مشيرة إلى أنه يأتي عشية المباراة بين ريال مدريد وسيلتا فيغو.