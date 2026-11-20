يعقد المدرب مؤتمراً صحافياً، الجمعة 20 تشرين الثاني، عند الساعة العاشرة صباحاً، للحديث عن مواجهة وسيلتا فيغو، المقررة السبت عند الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات .

ومن المنتظر أن يتناول خلال المؤتمر استعدادات فريقه للمباراة المرتقبة، في إطار التحضيرات للمواجهة التي تجمع الفريقين في المرحلة المقبلة من المسابقة.

وكانت صحيفة "ماركا" قد أعلنت موعد المؤتمر الصحافي، مشيرة إلى أنه يأتي عشية المباراة بين وسيلتا فيغو.