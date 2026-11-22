يدرس نادي الألماني بيع نجمه جمال موسيالا خلال الفترة المقبلة بسبب المرض النادر الذي يعاني منه، وتعرض اللاعب للإغماء مرتين في مباراتين مختلفين مع العملاق البافاري.

وخضع نجم ميونخ جمال موسيالا لعدة فحوصات طبية حيث تبينت معاناته من خلل وظيفي عصبي يجعل من الصعوبة عودته للملاعب.



وكشف الأسطورة رومينغه، الإشرافي للبايرن في تصريحات لشبكة "سكاي" في نسختها : "جمال يعاني من مشكلة صحية. ومن المعروف أيضا أن عقده يتضمن مبالغ مالية ضخمة".

وأضاف: "وبصفتنا ناديا، علينا التفكير في كيفية التعامل مع هذا الموقف، وهو أمر نعتبره تصرفا مسؤولا وطبيعيا تماما".وأضح: "للأسف، تشير المعطيات المتوفرة لدينا إلى أنه سيكون من الصعب عليه العودة إلى المستوى الذي طالما قدمه هنا في هذا الملعب".ولم يشارك هذا النجم الدولي الألماني إلا في 4 مباريات فقط هذا الموسم مع العملاق البافاري نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة آخر.وأكد رومينغه أنه "سيتعين اتخاذ قرار" بشأن موسيالا إذا لم تظهر عليه تحسن، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن مشاكله الصحية قد تجعل عملية بيعه أمرا صعبا.وتابع رومينغه المتوج مرتين بالكرة الذهبية: "علينا التحدث مع عائلته واللاعب ووكيل أعماله، لأن استمرار دفع هذه المبالغ، مع كامل الاحترام، لم يعد أمرا منطقيا أو ممكنا".وواصل: "لا أستطيع تخيل أن يرغب جمال في مغادرة النادي، كما لا أعتقد أن أي ناد آخر سيقدم على شرائه في ظل هذه الظروف".واختتم كارل رومينغه قائلا: "نحن جميعا نرغب في عودته، والأفضل أن يعود وهو في قمة مستواه. ولكن لم يكن الأمر كذلك؟ حينها، يظل علينا التفكير في الجوانب المالية". (روسيا اليوم)