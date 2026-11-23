يحمل المدافع الشاب فاكوندو هيريرا لقب "جاغر" بسبب شبهه بميك جاغر، المغني في فرقة "رولينغ ستونز" ، لكن المفارقة أن لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني لم يكن يعرف الفرقة أو أغانيها عندما بدأ زملاؤه ينادونه بهذا الاسم.

وهيريرا، المولود عام 2006 في سان مارتن بولاية بوينس آيرس، بدأ مسيرته في بوكا جونيورز، قبل أن يثبت نفسه في فريق الاحتياط، حيث أصبح أحد قادته، وصولاً إلى الفريق الأول.

وخاض المدافع الشاب ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول أمام ريكوليتا في كأس سوداميريكانا، قبل أن يحصل على فرصة جديدة في مواجهة راسينغ، بعدما دخل بديلاً لأيرتون كوستا، وشارك طوال الشوط الثاني.

وأشاد المدرب رودولفو أروابارينا بأدائه، فيما برز هيريرا بوصفه أحد الخيارات التي بدأ النادي بالاعتماد عليها في ظل الإصابات التي طالت المدافعين.

وكان اللاعب قد كشف في مقابلة مع "SportsCenter" عقب تتويجه مع فريق الاحتياط عن حقيقة لقبه، قائلاً: "لم أسمع أغنية واحدة للـ"ستونز"، ولم أكن أعرف من هو".

وفي أيلول 2025، مدد بوكا عقد هيريرا حتى كانون الأول 2028، بعدما كان قد وقع عقده الاحترافي الأول مع النادي في حزيران 2024.