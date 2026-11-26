انتزع الإسباني صدارة مرحلة الدوري في منفرداً، بعد فوز كبير على آيندهوفن الهولندي 5-1 في الجولة الخامسة، مستفيداً من تعثر أبرز منافسيه، إذ تعادل سان جيرمان حامل اللقب مع روما، وتلقى بايرن ميونيخ خسارته الأولى هذا الموسم أمام ليل. وتطرح هذه الجولة أسئلة حول الشخصية الأوروبية التي استعادها النادي الملكي، وحول الأزمات التي بدأت تظهر لدى منافسيه التقليديين قبل ثلاث جولات من الحسم.

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ولم تكن مهمة ريال سهلة، فقد تقدم آيندهوفن بركلة جزاء سجلها إيفان بيريشيتش في الدقيقة 32، وأنهى الشوط الأول متفوقاً. لكن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أجرى ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بين الشوطين، أبرزها إشراك جود بيلينغهام، ليتحول المشهد بالكامل. فقد أدرك فيديريكو فالفيردي التعادل بعد خمس دقائق، ثم سجل بيلينغهام هدفاً رائعاً من مسافة بعيدة، قبل أن يضيف كيليان مبابي هدفين، ويختتم فينيسيوس جونيور الخماسية بعدما ارتطمت كرتان له بالقائم.

وبهذا الفوز، حقق ريال العلامة الكاملة بخمسة انتصارات من خمس مباريات، ورفع رصيده إلى 15 نقطة. واللافت أن الفريق سجل هذا الموسم تسعة أهداف في آخر ربع ساعة من المباريات، وهو الرقم الأعلى بين كل الفرق المشاركة، ما يعكس قدرة على الحسم في اللحظات الأخيرة لطالما ميزت النادي في هذه المسابقة. كما يبدو أن الفريق خرج من مرحلة الاعتماد على فينيسيوس، فقد تعلم الفوز في غيابه خلال فترة إيقافه المحلي، ثم عاد البرازيلي ليكون جزءاً من منظومة أكثر توازناً لا تقوم على نجم واحد.

وفي المقابل، توقفت سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان عند 12 مباراة متتالية، بعد تعادله على أرضه مع روما 2-2، في مباراة تقدم فيها الضيوف مبكراً، ثم تبادل الفريقان ركلتي جزاء في الشوط الثاني. وتراجع النادي الفرنسي إلى المركز الثاني بـ13 نقطة، فيما أشار مدربه لويس إنريكي إلى أن الإصابات وعدم جاهزية بعض اللاعبين حدّا من خياراته.

أما بايرن ميونيخ، فيعيش الوضع الأصعب، إذ خسر أمام ليل 1-2 رغم تقدمه بهدف دايو أوباميكانو، قبل أن يدرك أياسي أويدا التعادل ويسجل ألكسندر بافلوفيتش هدفاً عكسياً. وجاءت الخسارة في ظل غيابات كبيرة، أبرزها هاري كين الذي يعاني من إصابة في الكاحل قد تبعده لأشهر، إلى جانب ميكايل أوليسيه ومانويل نوير وألفونسو ديفيز. وتراجع الفريق الألماني إلى المركز الخامس عشر بثماني نقاط، أي خارج المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي، بفارق نقطتين عن المركز الثامن.

وتكشف هذه الجولة أن الفارق بين الكبار بات مرتبطاً بعمق التشكيلة أكثر من الأسماء، فريال استفاد من دكة بدلاء قادرة على قلب المباريات، بينما عانى باريس وبايرن من الإصابات. ومع بقاء ثلاث جولات، يبدو ريال في موقع مثالي للتأهل المباشر، في حين قد يجد بايرن نفسه مضطراً لخوض الملحق، وهو سيناريو لم يكن متوقعاً لفريق بدأ الموسم من دون أي خسارة.