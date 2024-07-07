الحمل

قد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك أن تتحرك وتنجز أعمالك على أكمل وجه.

الثور



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الجوزاء حين يصبح وقتك ضيقاً عليك أن تتصرف بسرعة، ومع ذلك كن حذراً من ارتكاب الأخطاء أمام الزملاء وبعض الخبثاء.الجوزاء

عليك أن تعزز علاقاتك مع زملاء العمل بشكل أكبر كي تستطيع العمل ضمن فريق عمل متجانس ومتقارب.

السرطان

إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكاسبك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، لأن التجارب علمتك كيف تتصرف.



الأسد

بعد وقت طويل من الانتظار، أحسم موقفك المتذبذب في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك.

العذراء

مهما حاول بعض الزملاء الخبثاء النيل من سمعتك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى بين سائر المنافسين.

الميزان

تجنّب الانفعالات والاستعراضات أمام الناس، ولا تتفوّه بكلمات تؤثر في حسن سير أعمالك.

العقرب

تحوّلات متعددة في مصلحتك، لكن تريث وستجد أمامك صفحات بيضاً بالجملة تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.

القوس

قد تطرأ اليوم بعض التغيرات على طبيعة عملك، لكن لا تقلق على مستقبلك المهني.

الجدي

رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيراً لتحديد خطواتك المقبلة لتكون ناجحة، والإقدام على مشاريع جديدة في الاستثمار.



الدلو

كن حذراً جداً، ولا تعط الأعداء مجالاً لكي يكتشفوا خطأ ما، مطلوب منك الحذر والابتعاد عن الضوء والتكتم والانتظار لقول ما تريد.



الحوت

تتلاحق النجاحات فلا تضيّع عليك الفرص بل ارتبط بالمواعيد خلالها وفاوض وساوم ولا بأس في تقديم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة. (السومرية)