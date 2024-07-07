Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
07-07-2024 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1220000-638559356191319600.jpg
Doc-P-1220000-638559356191319600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
قد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك أن تتحرك وتنجز أعمالك على أكمل وجه.
 
الثور
حين يصبح وقتك ضيقاً عليك أن تتصرف بسرعة، ومع ذلك كن حذراً من ارتكاب الأخطاء أمام الزملاء وبعض الخبثاء.
Advertisement


الجوزاء
عليك أن تعزز علاقاتك مع زملاء العمل بشكل أكبر كي تستطيع العمل ضمن فريق عمل متجانس ومتقارب.
 
السرطان
إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكاسبك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، لأن التجارب علمتك كيف تتصرف.

الأسد
بعد وقت طويل من الانتظار، أحسم موقفك المتذبذب في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك.
 
العذراء
 
مهما حاول بعض الزملاء الخبثاء النيل من سمعتك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى بين سائر المنافسين.
 
الميزان
 
تجنّب الانفعالات والاستعراضات أمام الناس، ولا تتفوّه بكلمات تؤثر في حسن سير أعمالك.
 
العقرب
 
تحوّلات متعددة في مصلحتك، لكن تريث وستجد أمامك صفحات بيضاً بالجملة تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.
القوس
قد تطرأ اليوم بعض التغيرات على طبيعة عملك، لكن لا تقلق على مستقبلك المهني.
الجدي
رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيراً لتحديد خطواتك المقبلة لتكون ناجحة، والإقدام على مشاريع جديدة في الاستثمار.

الدلو
 
كن حذراً جداً، ولا تعط الأعداء مجالاً لكي يكتشفوا خطأ ما، مطلوب منك الحذر والابتعاد عن الضوء والتكتم والانتظار لقول ما تريد.

الحوت
تتلاحق النجاحات فلا تضيّع عليك الفرص بل ارتبط بالمواعيد خلالها وفاوض وساوم ولا بأس في تقديم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة. (السومرية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:57 | 2024-07-07
03:21 | 2024-07-07
01:44 | 2024-07-07
15:23 | 2024-07-06
13:16 | 2024-07-06
09:50 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24