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منوعات
يركض عارياً ويضرب الجدران.. رجل يحوّل حياة جيرانه إلى جحيم: اليكم قصته
Lebanon 24
07-07-2024
|
12:00
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حوّل رجل من كوينز في نيويورك حياة جيرانه إلى جحيم في مبنى أستوريا، حيث يجري عارياً في الممر ويصرخ ويضرب الجدران بالمطرقة.
وقال أحد السكان في المبنى لصحيفة "واشنطن بوست": "نحن نشعر بالرعب وأطفالي يعانون من الكوابيس بسبب هذا الرجل وينامون تحت أسرتهم".
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ولم تعتقل الشرطة حتى الآن الرجل الذي يُدعى ألكسندر لايس كما لم يتمكن أصحاب المبنى من طرده.
وقال شخص آخر: "هذا الرجل يتجول ويركل الأبواب ويرمي الأشياء من نافذته"، مضيفاً: "قال أيضاً إنه سيحرق المبنى بأكمله".
ولفت سكان المبنى إلى أنهم يستخدمون سلالم المبنى المكون من ستة طوابق لتجنب مواجهة لايس، الذي يستخدم المصعد للمغادرة والحصول على استراحة لتدخين السجائر. (lbc)
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