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احذروا من القفزات الخطيرة.. هذا ما حصل لمراهق في البحر (صورة)

Lebanon 24
08-07-2024 | 12:00
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تُرك مراهق في حالة غيبوبة بعد سقوطه من الرصيف في محاولة لإبهار أصدقائه، حيث هبط "وجهه أولاً على الماء"، بحسب موقع "ديلي ميل".

وقصد جاك دولان، البالغ من العمر 15 عامًا، الشاطئ لأول مرة بمفرده يوم الأحد 23 حزيران، وقام بالقفز من "ستون بيير" في مارغيت، كينت في بريطانيا.
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وكان جاك قد قام بهذه القفزة عشرات المرات من قبل، آخرها كان خلال إجازته في مصر في أيلول، ولكن هذه المرة كانت مختلفة، حيث هبط برأسه أولاً على الماء. كانت قوة الاصطدام شديدة لدرجة أنه فقد وعيه وتسبب ذلك في إصابة دماغه بأضرار جسيمة لا يمكن معالجتها.
 
على الرغم من أن الأطباء قاموا بفصل أجهزة دعم الحياة عنه، إلا أن جاك بدأ يتنفس بشكل مستقل، ولكن هذا هو أقصى ما يستطيع جسده فعله الآن، ولن يتعافى. والآن، يسعى زوج أمه ديف دولان ووالدته ليزا إلى جمع التبرعات بشكل مكثف من أجل الانتقال إلى منزل يمكنهم فيه إخراج جاك من المستشفى ورعايته بأنفسهم حتى يحين وقت رحيله. (lbc)
 
حذار القفزات الخطيرة في البحر... هذا ما حصل لمراهق أثناء اللّهو مع أصدقائه (فيديو)

 
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