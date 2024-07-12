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نشر توقعات جديدة مُرعبة للعرافة "بابا فانغا".. العالم سينهار وسينتهي والبشر سيغادرون الأرض

Lebanon 24
12-07-2024 | 00:54
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أصبحت بابا فانغا، البصيرة البلغارية العمياء المشهورة بقدراتها المعرفية المسبقة، مرة أخرى في دائرة الضوء لتوقعها الصادم للعام المقبل. وبحسب ما ورد، أثارت أحدث التوقعات القلق بين متابعيها والجمهور حيث ذكروا أن نهاية العالم ستبدأ في عام 2025.
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ووفقًا لجدول زمني لتوقعاتها المذكورة في Outlook من المتوقع أن تبدأ نهاية العالم في عام 2025. علاوة على ذلك، ادعت ماما فانغا أن الصراع في أوروبا سيضر بسكان القارة بحلول عام 2025.
 
فما هي أبرز توقعاتها؟ 
2025: الصراع في أوروبا سيقضي على سكان القارة.

2028: من المتوقع أن يبدأ البشر في استكشاف كوكب الزهرة كمصدر للطاقة.

2033: ستذوب القمم الجليدية القطبية، مما يجبر مستويات سطح البحر على الارتفاع بسرعة حول الكوكب.

2076: الشيوعية ستنتشر في جميع أنحاء العالم.

2130: سيتواصل البشر مع الأجانب.

2170: سيدمر الجفاف معظم أنحاء الأرض.

3005: ستشن الأرض حربًا مع حضارة على المريخ.

3797: سيضطر البشر إلى مغادرة الأرض لأنها ستصبح غير مناسبة للعيش.

5079: سينتهي العالم.
 
ولعام 2024، توقعت بابا فانغا أن يكون للذكاء الاصطناعي القدرة على غزو العالم. على الجانب الآخر، سيؤدي ظهور الحوسبة الكمومية إلى تعطيل الصناعات المالية والرعاية الصحية والأمن السيبراني. علاوة على ذلك، تم توقع درجات حرارة قياسية وحرائق غابات وجفاف ومخاطر على الحياة البحرية وغيرها من المخاوف البيئية لهذا العام. (news18)
 
 
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