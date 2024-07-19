أم تقتل طفلتها بدم بارد.. اليكم التفاصيل

Advertisement

تواجه أم من ولاية تينيسي تهمة القتل العمد بعد أن زعمت السلطات أنها أغرقت ابنتها.وقالت إدارة شرطة هيندرسونفيل في بيان صحفي إن براندي إليوت، 33 عامًا، اتُهمت بالقتل من الدرجة الأولى فيما يتعلق بوفاة طفلتها. ليس من الواضح ما إذا كانت إليوت قد تقدمت بطلب أو استعانت بمحامي للتحدث نيابة عنها.وقالت الشرطة إنه في 13 تموز، استجاب الضباط إلى دريكس كريك في هيندرسونفيل بولاية تينيسي، وهي إحدى ضواحي ناشفيل، بعد تلقي بلاغ عن غرق طفلة. وتوصل المحققون في وقت لاحق إلى أن إليوت، والدة الطفلة، هي المسؤولة عن الوفاة، بحسب البيان.ووفقًا لوثائق المحكمة، يُزعم أن إليوت أغرقت ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات بعد أن قالت إنها بحاجة إلى بعض "الوقت لنفسها".وتشير الوثائق، إلى أن إليوت ادعت أنها احتجزت الفتاة تحت الماء حتى "شعرت بفقاقيعها" وطلبت منها أن تصمت. وقالت إليوت إنها حاولت إحياء الفتاة عن طريق إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي بعد غرقها، لكن تم إعلان وفاتها لاحقًا في مستشفى محلي، حسبما ذكرت الصحيفة.وتأمل حملة جمع التبرعات، التي أنشأها صديق عائلة والد بايبر، جون إليوت، في جمع الأموال لتعويض ترتيبات الجنازة والنفقات الأخرى أثناء دخوله المستشفى لأسباب غير محددة.وجاء في حملة جمع التبرعات: "أحضرت بايبر لوالدها مجموعة من صور كتب التلوين التي لونتها له ليعلقها على جدار غرفته في المستشفى وقُتلت بعد ساعات قليلة".