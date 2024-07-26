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بالصورة... مخطوطة يتجاوز عمرها الـ500 عام في متحف عربي

Lebanon 24
26-07-2024 | 15:30
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عرض متحف مصري للمخطوطات بجناح الأزهر، بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، مخطوطة عمرها أكثر من 500 عام، في ذكر أخبار مصر وحدودها وأسمائها وما فيها من العجائب والغرائب.
 
والمخطوطة المذكورة من كتاب "نشق الأزهار في عجائب الأقطار" للعلامة محمد بن أحمد ابن إياس الحنفي.
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وتناول المخطوط ذكر أخلاق أهل مصر وطبائعهم وأمزجتهم، وكيف يلعب المناخ في مصر دورا كبيرا في تغيير طبائعهم فأهل الشمال يختلفون عن الجنوب.


وذكر محمود عبدالوهاب، مسؤول متحف المخطوطات بجناح الأزهر، أن "مكتبة الأزهر تزخر بالكثير من المخطوطات الأصلية والنادرة وأوائل المطبوعات، حيث أنها تحوي أكثر من 55 ألف مخطوطة وأكثر من 300 ألف مطبوع، فضلا عن الوثائق التاريخية النادرة.
ويتضمن الجناح سبعة أركان وهي: الفتوى ومجلة نور واللوحات الفنية وبيت الزكاة والصدقات ومنفذ بيع الكتب والخط العربي بالإضافة إلى متحف المخطوطات كما يتيح الجناح كتابة أسماء الزائرين، ويعقد دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وورش عمل مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه.
ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ مكتبة ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة والمتجددة.
 
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