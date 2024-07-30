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رحلة جميلة انتهت بكارثة.. إصابة غيّرت حياته!

Lebanon 24
30-07-2024 | 15:35
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أُصيب شاب أسترالي بالشلل في الجزء السفلي من جسده بعد حادث مروع أثناء عطلته الأوروبية مع حبيبته.
وفي التفاصيل، ادّخر جوردان ثيوبالد العشريني مع حبيبته لورا ماهوني لسنوات مبلغا من المال للقيام بـ"رحلة العمر" معا.
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وقالت ماهوني إن جوردان قفز من جسر موستار الشهير في البوسنة، الأمر الذي أدى إلى تحطم فقرات عموده الفقري عند هبوطه في الماء، ما أدى إلى إصابته بشلل في الجزء السفلي من جسده. 
ويمكث حاليا جوردان في وحدة العناية المركزة بعد خضوعه لعمليات جراحية معقدة.
ويُذكر أنه يتوجب على أي شخص يرغب في القفز من الجسر أولاً الحصول على إذن وتدريب حول كيفية الهبوط بأمان وتجنب الإصابة.
وأوضحت ماهوني أن رحلة جوردان نحو التعافي بدأت للتو، إذ خضع الأخير لعمليات عدة ويحتاج إلى أدوية إضافية للمساعدة في استقرار حالته.
(lbc)
&quot;رحلة العمر&quot; الرومانسية انتهت بكارثة... إصابة غيّرت حياة هذا الشاب العشريني!
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