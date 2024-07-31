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نمر يفترس طفلاً.. حادثة تهز ليبيا والحكومة تتحرك

Lebanon 24
31-07-2024 | 00:49
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في حادثة مروعة، توفي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بعدما افترسه نمر أثناء تجواله في مزرعة والده بمدينة أجدابيا شرق ليبيا.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا بشأن ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البلاد.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، اقترب الطفل من النمر المربوط عندما كان يلعب بجوار والده في المزرعة، لكن النمر هاجمه وانقض عليه بكل وحشية محاولا التهامه، ما أدى إلى وفاته.
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وعقب هذه الحادثة، قرّر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الحظر الكامل للاحتفاظ بالحيوانات المفترسة وتربيتها في المنازل والمزارع أو الأماكن الخاصة، أو تركها تتجول في الشوارع لأي سبب.

ووفقا لبيان حكومي، أعلنت الحكومة مهلة أقصاها 15 يوما لتسليم هذه الحيوانات المفترسة لوزارة الداخلية، تمهيدا لإيداعها في الأماكن المخصصة لها، كما حظرت استيراد أو إدخال الحيوانات المفترسة إلى إقليم الدولة، محذّرة المخالفين لهذه الإجراءات.

وأثارت هذه الحادثة جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب بوضع حد لتربية الحيوانات المفترسة في البلاد. (العربية)

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