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قطعة من الألماس غيّرت حياته.. عامل فقير ابتسم له الحظ

Lebanon 24
02-08-2024 | 02:37
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زعم عامل في ولاية ماديا براديش الهندية، أن حياته تغيرت إلى الأبد بعد اكتشافه ماسة كبيرة في مناجم بانّا الشهيرة.
 
وفي التفاصيل، اكتشف راجو جوند، 40 عامًا، ماسة تزن 19.22 قيراطًا قبل أيام، ومن المتوقع أن تجلب ما يقرب من 80 مليون روبية في مزاد حكومي أي ما يعادل 95 ألف دولار.
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ووفقًا لشبكة "CNN"، يكسب جوند حوالي 300 روبية يوميًا من العمل في الحقول أو عند قيادة الجرارات للمزارعين الأثرياء في ماديا براديش.

من ناحية أخرى، يدفع راجو جوند وشقيقه راكيش أحيانًا 800 روبية يوميًا لاستخراج الذهب من قطعة أرض حكومية تبلغ مساحتها 690 قدمًا مربعًا. وفي هذا المكان، عثرا يوم الأربعاء الماضي على الجوهرة الثمينة.

وأعرب راجو جوند عن سعادته لشبكة "CNN" قائلاً: "لقد كانت تلمع.. لقد عرفت حينها أنه ماسة".
 
أضاف:" حقيقة أن العامل اليومي استغرق 10 سنوات للعثور على الماسة جعلت العثور عليها أكثر متعة بالنسبة لي.. لقد عملت طوال فترة ما بعد الظهر للحصول على هذا الحجر. ومع ذلك، فقد عملت لمدة عشر سنوات للوصول إلى هنا".

وبدون تأخير كبير، أخذ راجو وراكيش جوند الماسة إلى مكتب بانّا للماس القريب للتقييم. وقال فاحص الماس الرسمي، أنوبام سينغ، إن الماسة التي يبلغ وزنها 19.22 قيراطًا تقدر قيمتها بنحو 80 مليون روبية.
 
وأوضح سينغ: "في عام 1961 عثر شخص ما على ماسة تزن 54.55 قيراطًا، ثم في عام 2018 عثر شخص ما على ماسة تزن 42 قيراطًا، والآن تم العثور على هذه القطعة". (NEWS18)
 
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