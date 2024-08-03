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للمسافرين.. تجنبوا استخدام هذا الغرض في الفنادق

Lebanon 24
03-08-2024 | 03:00
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نبّه الخبراء المسافرين إلى استخدام مجفف الشعر الموجود في الفنادق، مشيرين إلى أنه "أرض خصبة للبكتيريا والفطريات".

ووفقًا لعالم الشعر جاكي ماكينتوش، فإن استخدام مجفف الشعر المليء بالبكتيريا والجراثيم يمكن أن يشكل مخاطر صحية كبيرة ويؤثر سلباً على صحة الشعر".
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ولفت ماكينتوش إلى أن الغبار والعفن المتراكم داخل مجفف الشعر يمكن أن يؤدي إلى مشكلات لفروة الرأس، مثل القشرة وتساقط الشعر وتدهور الملمس. وأضاف: "عندما تنتقل هذه الكائنات الدقيقة المزعجة إلى شعرك وفروة رأسك، فإنها قد تسبب التهابات وتهيجاً، وتعطل بصيلات الشعر مما يبطئ نموه الصحي."

وأشار ماكينتوش إلى أن قلة تنظيف مجفف الشعر يمكن أن تتسبب في انسداد فتحات التهوية، مما يؤثر على كفاءة إخراج الحرارة وقد يؤدي إلى تلف الشعر وتكسّره. وقال: "مجففات الشعر المهملة يمكن أن تكون قنابل موقوتة تنتظر الانفجار، حيث يؤدي تراكم الغبار إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما يزيد من خطر حرق الشعر أو فروة الرأس".

وعلى الرغم من هذه المخاوف، يمكن استخدام مجفف الشعر في الفنادق بطرق غير تقليدية، مثل القضاء على بق الفراش. وينصح الخبراء باستخدام مجفف الشعر على أعلى درجة حرارة لنفخ الهواء على طبقات المرتبة واللوح الأمامي، حيث تختبئ هذه الحشرات عادةً.(lbci)

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