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شابة تقتل والدتها طعنا لهذه الأسباب

Lebanon 24
06-08-2024 | 00:45
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أقدمت شابة في مصر على قتل والدتها البالغة من العمر 65 عاما، عبر طعنها مرات عدة بسلاح أبيض بالرأس والرقبة، وفقا لما ذكرت، الاثنين، تقارير إعلامية محلية.
وطبقا لصحيفة "المصري اليوم"، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن الشابة البالغة من العمر 30 عاما التي تعمل فنانة تشكيلية، أقدمت على فعلتها بسبب كثرة خلافاتها مع والدتها و"سوء معاملة الأم لابنتها".
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واستمعت النيابة العامة في القاهرة إلى أقوال المتهمة، التي كانت تعاني من حالة عصبية ونفسية سيئة حالت دون استجوابها بشكل كامل، وأقرت بارتكاب الواقعة.
 
ألقت السلطات المختصة في المغرب القبض على مشتبه فيه بقضية خطف وتعذيب وقتل زوج المغنية الشابة، ريم فكري، وذلك وفقا لما ذكرت مصادر لموقع "هسبريس" المحلي.
 
وتشير تفاصيل الحادث، طبقا للصحيفة المصرية، إلى أن الشابة انهالت على والدتها بالطعن 12 مرة بسكين خلال نومها، مما تسبب بوفاة المجني عليها، فيما بررت المتهمة فعلتها بسبب نهر والدتها لها باستمرار.
وتسلمت النيابة التقرير الطبي الخاص بالمتهمة، الذي أكد أنها سليمة القوى العقلية ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية قد تكون دفعتها لارتكاب الجريمة دون وعي منها، أو تحت تأثير صدمة عصبية أو نفسية.
 
وأكدت التقارير الطبية أن المتهمة لا تتعاطي المخدرات وأن المجني عليها توفيت نتيجة الإصابة بطعنات عديدة بأماكن قاتلة. (الحرة)

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