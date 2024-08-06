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احتراق سيارة "تسلا سايبرترك" ومقتل سائقها (فيديو)

Lebanon 24
06-08-2024 | 04:47
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أعلنت إدارة السلامة العامة الأميركية مقتل رجل جراء تحطم سيارته من نوع "تسلا سايبرترك" واندلاع حريق فيها في مقاطعة تشامبرز بولاية تكساس.


ووقع الحادث المميت على طول طريق فيشر بالقرب من سيدار بورت باركواي، حيث خرجت السيارة عن الطريق واصطدمت بقناة، قبل أن تشتعل فيها النيران.
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ويظهر مقطع فيديو من مكان الحادث كيف أصبحت سيارة "سايبرترك" مجرد هيكل محترق بعد إطفاء النيران.
وقال المحققون إنه من غير الواضح سبب فقدان السيطرة على السيارة، ولا يزال التحقيق مستمرا، فيما أعلنت السلطات عن وفاة السائق في مكان الحادث، ولم تكشف عن هويته.


وتعد سيارة "سايبرترك" أحدث مركبة كهربائية من "تسلا"، حيث بدأت الشركة في تسليم شاحنات "البيك أب" الكهربائية للعملاء في أواخر عام 2023.
وتصدرت السيارة عناوين الأخبار لأول مرة بسبب مظهرها الفريد من نوعه مع ألواح مسطحة من صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ. واستمرت في إثارة الجدل بسبب المخاوف المستمرة بشأن السلامة. (روسيا اليوم)

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