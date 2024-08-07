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منوعات
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
07-08-2024
|
23:44
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نشرت إدارة الإطفاء في تولسا بولاية أوكلاهوما الأميركية فيديو أظهر ان كلبا أشعل حريقا في منزل مالكه. فكيف حصل ذلك؟
في الفيديو، يظهر كلبان وقطة من كاميرا مراقبة داخلية في غرفة المعيشة بالمنزل. ويبدأ أحد الكلاب في مضغ بطارية ليثيوم أيون حتى تنفجر وتشتعل النيران في المنزل.
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وتم إخماد الحريق لاحقا بواسطة إدارة الإطفاء. وهربت جميع الحيوانات الأليفة من المنزل المحترق عبر باب الكلاب.
ووفقا لآندي ليتل، مسؤول المعلومات العامة في إدارة إطفاء تولسا: "كان من الممكن أن تكون النتيجة أسوأ بكثير إذا لم تكن هناك وسيلة للهروب أو إذا كانت الأسرة نائمة في ذلك الوقت".
وأضاف ليتل أن بطاريات الليثيوم أيون مفيدة لشحن الأجهزة المحمولة لأنها تخزن "كمية كبيرة من الطاقة في مساحة صغيرة. ويحتفظ العديد من الأفراد بهذه البطاريات داخل منازلهم، دون أن يدركوا المخاطر المحتملة التي تشكلها. ومن الضروري الالتزام بإرشادات الشركات المصنعة عند استخدام بطاريات الليثيوم أيون، واستخدام الشواحن المعتمدة فقط وتخزينها بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة".
وتوصي الوكالة الوطنية للحماية من الحرائق جميع مستخدمي بطاريات الليثيوم أيون بالتوقف عن شحن أجهزتهم عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.(روسيا اليوم)
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