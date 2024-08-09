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منوعات
أميركي يرفع دعوى على متحف الـ"آيس كريم".. اليكم السبب
Lebanon 24
09-08-2024
|
04:00
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قاضى رجل متحف الـ"آيس كريم" في مدينة نيويورك الأميركية بدعوى أنه تعرض للكسر أثناء القفز في حوض "رقائق السكر" (sprinkles).
وقال المدعي جيريمي شور في دعواه التي رفعها يوم الأربعاء أمام محكمة الولاية في مانهاتن إنه زار المتحف في سوهو مع ابنته في 31 اذار 2023، وعانى من "إصابات شخصية خطيرة ودائمة" عندما قفز في بركة الـ"sprinkles" كبيرة الحجم، معتبرا أن المنشأة كانت مهملة لعدم تحذير الزوار من أنه من غير الآمن القفز في البركة.
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ولفت في الدعوى إلى أن متحف الـ"آيس كريم" الذي يمتلك أربعة مواقع في الولايات المتحدة، يشجع الزبائن على القفز في البركة من خلال مواده الإعلانية والترويجية، "مما يخلق توقعا معقولا، ولكنه خاطئ، بأنه من الآمن القيام بهذا النشاط".
وتستشهد الدعوى القضائية التي رفعها شور بمنشور عام 2019 على حساب المتحف على "انستغرام" والذي يظهر فيه الحوض ويسأل العملاء المحتملين عما إذا كانوا "مستعدين للانضمام".
ويشجع الموقع الإلكتروني للمتحف الزائرين على "الغوص في المرح مع حوض السباحة المميز الخاص بنا!" ويعرض صورا لأطفال وبالغين يلعبون في البركة. (روسيا اليوم)
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