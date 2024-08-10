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في دولة عربية.. القبض على 4 أشقاء سمموا والدهم للتخلص منه

Lebanon 24
10-08-2024 | 15:30
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ألقت الشرطة المصرية القبض على 4 أشقاء قرروا التخلص من والدهم بوضع السم له داخل كوب عصير.
وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الأقصر إخطارا من مأمور مركز شرطة القرنة بورود إخطار من مستشفى بمحافظة الأقصر يفيد بوصول مسن مصاب بحالة إعياء شديدة نتيجة تناول مادة مجهولة بداخلها سم تسببت له في غيبوبة مؤقتة والاشتباه في وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.
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وبالانتقال والفحص وسؤال أحد ابناء المصاب اتهم شقيقه بأنه وضع سما داخل كوب العصير إثر خلافات على تقسيم الميراث بقصد التخلص من والدهم، وبسؤال الآخر أنكر الاتهام واتهم أشقاءه الثلاثة بمحاولة التخلص من والدهم.
وأوقفت الشرطة الأشقاء الأربعة لحين إجراء التحريات والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة. (روسيا اليوم)
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