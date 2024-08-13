بأجر يفوق 50 ألف دولار.. رجل أعمال يعرض هذه الوظيفة

نشر رجل الأعمال البالغ من العمر 54 عامًا، المليونير باري درويت مؤخرًا إعلانًا عن وظيفة مساعد شخصي لمساعدته في أسلوب حياته الفاخر، واختيار ملابس له.



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وينص الإعلان على أن "هذا المنصب مقره في المملكة المتحدة، ومع ذلك، هناك سفر كبير إلى الولايات المتحدة وآسيا".



وسيتاح لمساعد باري فرصة السفر معه بينما يقسم وقته بين قصوره المتعددة.



وفقًا لمعايير الأهلية، يجب أن يكون المرشح المثالي قادرًا وراغبًا في العمل بعيدًا عن المنزل، ويجب ألا يواجه أي مشكلة في السفر والبقاء بعيدًا لأسابيع وأحيانًا أشهر في كل مرة.



وذكرت صحيفة "ذا صن" أن مهام مساعد الخادم الشخصي تشمل تصنيف وتنظيم ورعاية خزانة ملابس المدير، مثل تقديم اقتراحات الملابس و"مساعدته في ارتداء الملابس". شارك باري، الذي ظهر سابقًا في برنامج "Rich House Poor House" مع شريكته سكوت وأطفالهما، كيف سيساعده المرشح المختار في مهام مثل اختيار الملابس ومساعدته في ارتداء الملابس وتنظيم خزانة ملابسه والسفر معه وتنسيق جدول أعماله.وينص الإعلان على أن "هذا المنصب مقره في المملكة المتحدة، ومع ذلك، هناك سفر كبير إلى الولايات المتحدة وآسيا".وسيتاح لمساعد باري فرصة السفر معه بينما يقسم وقته بين قصوره المتعددة.وفقًا لمعايير الأهلية، يجب أن يكون المرشح المثالي قادرًا وراغبًا في العمل بعيدًا عن المنزل، ويجب ألا يواجه أي مشكلة في السفر والبقاء بعيدًا لأسابيع وأحيانًا أشهر في كل مرة.وذكرت صحيفة "ذا صن" أن مهام مساعد الخادم الشخصي تشمل تصنيف وتنظيم ورعاية خزانة ملابس المدير، مثل تقديم اقتراحات الملابس و"مساعدته في ارتداء الملابس".

وسيتعين على المساعد العمل مع الطاهي لإنتاج قائمة طعام تناسب المدير. كما سيكون مسؤولاً عن تسهيل الجداول الزمنية، وتنفيذ المهمات، وتنظيم النقل، والإشراف على فريق يصل عدد أعضائه إلى 10 أعضاء.



بالإضافة إلى ذلك، ذكر المليونير أنه لا يشترط أي خبرة رسمية، ولكن يجب أن يكون المساعد الشخصي متفائلاً وواضحاً ولديه موقف موجه نحو تقديم الخدمة.



ويمتد دوام العمل من الاثنين إلى الجمعة بساعات عمل مدتها 10 ساعات في اليوم، سيحصل على أجر يتراوح بين 30 ألف جنيه إسترليني إلى 40 ألف جنيه إسترليني. (news18)