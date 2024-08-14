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منوعات
رحلة تحوّلت إلى اكتشاف العمر.. هذا ما تم العثور عليه داخل حديقة أميركية
Lebanon 24
14-08-2024
|
04:30
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تمكن رجل وابنه من العثور على ثاني أكبر ماسة في حديقة عامة هذا العام.
ووفقاً لحدائق ولاية أركنساس الأميركية، كان ويل بارنيت وابنه مارشال في رحلة برية في أواخر يوليو عندما قاما بزيارة حديقة ولاية كريتر أوف دايموندز ووجدا اكتشاف العمر، ثاني أكبر ماسة مسجلة في الحديقة هذا العام.
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زار الثنائي الحديقة في 27 تموز ومعهما مجارف ودلاء "لتجربة حظهما" في العثور على ماسة حقيقية في منطقة البحث عن الماس في الحديقة التي تبلغ مساحتها 37.5 فداناً.
ملأ بارنيت وابنه بضعة دلاء بالتربة وذهبا إلى جناح الغسيل في الحديقة لنخل التربة.
نادى ويل ابنه بعد أن رأى بريقاً واعداً في أسفل شاشته. أحضر الأب وابنه الجوهرة إلى مركز اكتشاف الماس في الحديقة، وأكد موظفو المركز أنها في الواقع ماسة كبيرة.
ووفقاً للمسؤولين، فإن الجوهرة عبارة عن ماسة بوزن قيراطين ذات شكل مستطيل بحجم ممحاة قلم رصاص تقريباً، ولونها بني فاتح.
وقد اختار آل بارنيت تسمية جوهرتهم "Minor Find" لأن بارنيت غالباً ما يشير إلى ابنه باعتباره "عامل منجم صغير".
وكانت "Minor Find" الماسة رقم 412 التي تم تسجيلها في الحديقة هذا العام والماسة رقم 36500 المسجلة منذ أن أصبحت المنطقة حديقة ولاية أركنساس في عام 1972. (العربية)
المصدر:
العربية
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