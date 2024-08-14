رحلة تحوّلت إلى اكتشاف العمر.. هذا ما تم العثور عليه داخل حديقة أميركية

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تمكن رجل وابنه من العثور على ثاني أكبر ماسة في حديقة عامة هذا العام.ووفقاً لحدائق ولاية أركنساس الأميركية، كان ويل بارنيت وابنه مارشال في رحلة برية في أواخر يوليو عندما قاما بزيارة حديقة ولاية كريتر أوف دايموندز ووجدا اكتشاف العمر، ثاني أكبر ماسة مسجلة في الحديقة هذا العام.زار الثنائي الحديقة في 27 تموز ومعهما مجارف ودلاء "لتجربة حظهما" في العثور على ماسة حقيقية في منطقة البحث عن الماس في الحديقة التي تبلغ مساحتها 37.5 فداناً.ملأ بارنيت وابنه بضعة دلاء بالتربة وذهبا إلى جناح الغسيل في الحديقة لنخل التربة.نادى ويل ابنه بعد أن رأى بريقاً واعداً في أسفل شاشته. أحضر الأب وابنه الجوهرة إلى مركز اكتشاف الماس في الحديقة، وأكد موظفو المركز أنها في الواقع ماسة كبيرة.ووفقاً للمسؤولين، فإن الجوهرة عبارة عن ماسة بوزن قيراطين ذات شكل مستطيل بحجم ممحاة قلم رصاص تقريباً، ولونها بني فاتح.