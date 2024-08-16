سُجن 48 عامًا ظلمًا.. إليكم حجم التعويض الذي سيحصل عليه

سيحصل رجل أميركي، يبلغ من العمر 71 عاما، على تعويض قدره 7,15 ملايين دولار أميركي بعدما أمضى نحو نصف قرن في السجن لإدانته بجريمة قتل لم يرتكبها في ولاية أوكلاهوما بوسط الولايات المتحدة.

قبل تبرئته العام الفائت، كان غلين سيمونز يُعدّ أكثر سجين يقبع وراء القضبان في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب السجل الوطني للتبرئة.

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وأُفرج عن سيمونز بعد أن أمضى 48 عاما وشهرا واحدا و18 يوما في السجن. وما لبث أن ادعى على بلدية مدينة إدموند بولاية أوكلاهوما وعلى شرطي ساهم في توقيفه.

وافق المجلس البلدي للمدينة، الاثنين، على اتفاق مالي لتجنب معركة قضائية، وفقا لوثائق متعلقة بالقضية.

وأوضح محامو سيمونز، في بيان نُشر الثلاثاء، أن هذا التعويض يضع حدا لـ "جزء" من الدعويين "ضد البلدية والشرطة لتزويرهما الأدلة بغية اتهامه بالقتل".

وذكّرت وكيلة سيمونز المحامية إليزابيث وانغ بأنه "أمضى مدة طويلة بشكل مأسوي في السجن لجريمة لم يرتكبها". وأضافت "مع أنه لن يستعيد ذلك الوقت أبدا، فإن هذا الاتفاق مع إدموند سيتيح له المضي قدما مع الاستمرار في التمسك بحقوقه ضد أوكلاهوما سيتي والشرطي".

وكان قد حُكم على سيمونز ورجل آخر يدعى دون روبرتس بالإعدام عام 1975 بعد أن قتل في العام السابق موظف في متجر خلال عملية سطو في إدموند.

وخُفف الحكم الصادر في حقهما لاحقا إلى السجن مدى الحياة.

ودين سايمنز وروبرتس استنادا فقط إلى شهادة زبونة مراهقة أصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية السطو لكنّها بقيت على قيد الحياة.

وتعرّفت المراهقة على سايمنز وروبرتس من بين مجموعة أشخاص مشتبه فيهم، لكنّ تحقيقا لاحقا شكك في صحة اختيارها. (الاتحاد)