أنهى حياتها بطريقة مروعة: نهاية مأساوية لابنة الـ 26 عاما.. وفيديو كاميرا الجيران يكشف المستور! (صور)

كشفت لقطات مروعة ممرضة وهي تعود إلى المنزل من متجر بقالة مع صديقها في مدينة سياتل الأميركية قبل أن يقتلها صديقها على ما يبدو تحت تأثير المخدرات.



واعترف آندي تشو (26 عاما) بقتل صديقته زوي سو يون هي، من أصل صيني، أثناء زيارتها له من هاواي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لمكتب المدعي العام لمقاطعة كينج.

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وقال ممثلو الادعاء إن تشو قام بلف عنقها واحتجزها تحت الماء في حوض الاستحمام. وكشف تشريح الجثة أنها عانت أيضا من صدمة قوية في رأسها ووجهها ورقبتها وصدرها وأطرافها، كما علقت كرة غولف في حلقها.



وأظهرت لقطات كاميرا أمنية لأحد الجيران، تشو والضحية وهما يدخلان إلى المنزل حاملين بعض المواد الغذائية في التاسع من آب الجاري. وقال ممثلو الادعاء إن تشو قام بلف عنقها واحتجزها تحت الماء في حوض الاستحمام. وكشف تشريح الجثة أنها عانت أيضا من صدمة قوية في رأسها ووجهها ورقبتها وصدرها وأطرافها، كما علقت كرة غولف في حلقها.وأظهرت لقطات كاميرا أمنية لأحد الجيران، تشو والضحية وهما يدخلان إلى المنزل حاملين بعض المواد الغذائية في التاسع من آب الجاري.

🚨🚨🇱🇷 CHILLING VIDEO SHOWS WOMAN WALKING HOME WITH BOYFRIEND IN SEATTLE MOMENTS BEFORE HE KILLED HER



Chilling footage showed a nurse walking home from the grocery store with her boyfriend in Seattle before he allegedly killed her while high on drugs, officials said.



Andy Chu,… pic.twitter.com/PtEqsb1Hke — TrendsWatch.co (@TrendsWatch360) August 18, 2024

وفي اليوم التالي، غادر تشو المنزل بمفرده، وشوهد على الكاميرا وهو يسحب شيئا من تحت قميصه، ملفوفا بما يبدو أنه منشفة. وفي وقت لاحق، نقله أصدقاؤه إلى المستشفى لأنه كان يتصرف بطريقة غير عادية.



واكتشفت الشرطة جثة الممرضة بعدما أبلغ الجيران عن تدفق المياه من منزل تشو. ولاحقا، ألقت الشرطة القبض عليه في المركز الطبي لجامعة واشنطن بعد أن تحرش بممرضة.

وأخبر الشرطة أنه أثناء وجوده مع هي تناول حبتين من مادة "مولي"، ودخن الماريجوانا، مشيرا إلى أنه ربما قتلها، فهو يحتفظ بذكريات خنقها، ولف رقبتها، وإمساكها تحت الماء في حوض الاستحمام!



وقال أيضا إنه يعتقد أنه كسر رقبتها، و"يتذكر أنها كانت تنزف من أنفها". وبعد ذلك سحبها من حوض الاستحمام وحاول إنعاشها بوسائل غريبة، بما في ذلك "رش مسحوق الآساي على جسدها بالكامل"، و"وضع كرة تشبه كرة الجولف في فمها لإصلاح فكها".



وقال تشو للسلطات إنه كان يواعد هي منذ كانون الثاني، وإنها وصلت للتو من هاواي، حيث كانا يدرسان في نفس المدرسة الثانوية.



ووجهت إلى تشو تهمة القتل من الدرجة الأولى، وتم تحديد قيمة الكفالة الخاصة به بمبلغ 5 ملايين دولار. ومن المقرر أن تكون جلسة محاكمته المقبلة في 28 آب. (روسيا اليوم)



