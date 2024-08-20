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بعد اعتراض جمعيات ناشطة عن حقوق الحيوان.. عائلة آلان ديلون ترفض وصيته بشأن كلبه لوبو

Lebanon 24
20-08-2024 | 15:23
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ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية ان أبناء الممثل الفرنسي الراحل، آلان ديلون، رفضوا الاستجابة لرغبة والدهم بدفن كله "لوبو" في قبره، ببلدة دوشي في وسط فرنسا، وذلك بعد اعتراضات على تلقيه حقنة طبية تؤدي إلى نفوقه، أبدتها جمعيات ناشطة في الدفاع عن حقوق الحيوان.
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وخطف الكلب "لوبو" الأنظار عندما ورد اسمه ضمن النعي الذي أصدره أبناء ديلون الثلاثة، بعد ساعات من وفاته، إذ قال النعي: "يشعر أنتوني وأنوشكا وآلان فابيان، ولوبو بحزن شديد لإعلان وفاة والدهم".

وكان ديلون قال في تصريحات سابقة، "إذا رحلت قبل لوبو، سأطلب من الطبيب البيطري أن نذهب معا، بدلاً من تركه يموت من الحزن على قبري".

وكان ديلون الذي توفي الاثنين الماضي، عن 89 عاما، محبوبا لدى الملايين من عشاق السينما، وتنوعت أدواره بين سفاح أو مجرم أو قاتل مأجور خلال قمة عطائه عندما كان شابا.

وتدهورت صحة ديلون منذ إصابته بسكتة دماغية في 2019، وكان نادرا ما يغادر منزله في منطقة فال دو لوار.

وبزغ نجم ديلون في فيلمين للمخرج الإيطالي لوكينو فيسكونتي، وهما فيلم (روكو آند هيز براذرز) "روكو وإخوته" إنتاج 1960 وفيلم (ذا ليبارد) "النمر" إنتاج 1963.

ولعب دور البطولة إلى جانب الممثل الفرنسي المخضرم جان جابين في فيلم (ميلودي أون سو-سول) "أي رقم يمكنه الفوز" إنتاج 1963 ومن إخراج هنري فيرنوي.

وحقق نجاحا باهرا في فيلم (لو ساموراي) "الابن الروحي" إنتاج 1967 من إخراج جان بيير ميلفيل. ولم يتضمن دور القاتل المأجور الفيلسوف إلا النزر اليسير من الحوار وكثيرا من المشاهد الفردية التي أبدع فيها ديلون.

ولم ينجح ديلون بالقدر نفسه في هوليوود على الرغم من تمثيله مع عمالقة السينما الأميركية مثل بيرت لانكاستر الذي أدى دور مرشد القاتل (سكوربيو)، الشخصية التي جسدها ديلون، في الفيلم الذي حمل الاسم نفسه من إنتاج 1973.(الحرة)

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