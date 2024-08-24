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منوعات
علق 22 ساعة في شباك صيد وعوامات.. هكذا تم إنقاذ حوت أحدب في سيدني
Lebanon 24
24-08-2024
|
02:00
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تم إنقاذ حوت أحدب أمس الجمعة، بعدما أمضى 22 ساعة عالقا في شباك صيد وعوامات في مرفأ سيدني.
وكانت أجهزة الإنقاذ في أكبر مدينة في أستراليا تلقّت مكالمة هاتفية بعد ظهر الخميس تفيد بوجود حوت عالق بين شباك، فأطلقت إجراءات لمساعدته.
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قارب مطاطي ومعدات متخصصة
وتوقّفت عمليات الإنقاذ ليل الخميس وفجر أمس الجمعة، فيما تعقّب عناصر الإنقاذ الحوت في قارب مطاطي واستخدموا معدات معيّنة لمنعه من الحركة خلال سحبته.
وأُنقذ الحوت قبل وقت قصير من ظهر أمس الجمعة وسرعان ما سبح بعيدا في البحر.
ووصفت جيسيكا فوكس من منظمة الأبحاث المتعلقة بالحيتانيات وحفظها في أستراليا الجهود المبذولة لإنقاذ الحوت بـ"المذهلة".
وقالت: "من الشائع أن يدخل حوت إلى ميناء سيدني، فعادة ما تُرصد رؤوسها بين الحين والآخر، لكن من النادر جدا أن يعلق حوت داخل الشباك والعوامات في الميناء".
وكان يتم لعقود اصطياد الحوت الأحدب الذي يحظى بشعبية كبيرة بسبب لحومه وجلوده ودهنه، وكان على وشك الانقراض حتى إقرار تدابير حماية دولية عام 1965.
وفي مرحلة ما، لم يبق في أستراليا سوى 1500 حوت أحدب، بينما يتجاوز عددها راهنا أربعة آلاف، وقد أزيل هذا الحيوان البحري مُذّاك من قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في أستراليا.(العربية)
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