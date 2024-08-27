طاردها الى منزلها.. وما حصل بعدها مروع!

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انتشر مقطع فيديو لجريمة مروعة وثق محاولة خنق امرأة بعدما تبعها رجل إلى منزلها في نيويورك، وفق ما أفاد موقع "ديلي ميل" البريطاني.وكانت المرأة البالغة من العمر 25 عامًا تسير نحو شقتها عند حوالي الساعة 11 مساءً يوم الخميس عندما تسلل رجل من خلفها ولف ذراعه حول رقبتها.وقالت الشرطة، التي نشرت المقطع الذي أظهر لحظة اقتراب الرجل من المرأة، إن الضحية صرخت طلبًا للمساعدة وحتى حاولت ركل المعتدي ومقاومته.وبعد ذلك هرب الرجل ولكن لم يتم العثور عليه حتى الآن، كما أنه لم يلحق أي أذى بالضحية التي رفضت تلقي الرعاية الطبية في مكان الحادث، وطلبت الشرطة أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقاله.(lbci)