28
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
طاردها الى منزلها.. وما حصل بعدها مروع!
Lebanon 24
27-08-2024
|
14:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر مقطع فيديو لجريمة مروعة وثق محاولة خنق امرأة بعدما تبعها رجل إلى منزلها في نيويورك، وفق ما أفاد موقع "ديلي ميل" البريطاني.
وكانت المرأة البالغة من العمر 25 عامًا تسير نحو شقتها عند حوالي الساعة 11 مساءً يوم الخميس عندما تسلل رجل من خلفها ولف ذراعه حول رقبتها.
Advertisement
وقالت الشرطة، التي نشرت المقطع الذي أظهر لحظة اقتراب الرجل من المرأة، إن الضحية صرخت طلبًا للمساعدة وحتى حاولت ركل المعتدي ومقاومته.
وبعد ذلك هرب الرجل ولكن لم يتم العثور عليه حتى الآن، كما أنه لم يلحق أي أذى بالضحية التي رفضت تلقي الرعاية الطبية في مكان الحادث، وطلبت الشرطة أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقاله.(lbci)
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
01:45 | 2024-08-27
27/08/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
Lebanon 24
بعد 12 عاماً من الزواج... هل انفصل هشام حداد عن زوجته؟
06:41 | 2024-08-27
27/08/2024 06:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تسهيلات لأصحاب الودائع
Lebanon 24
تسهيلات لأصحاب الودائع
17:28 | 2024-08-26
26/08/2024 05:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة معتصم النهار تلفت الانظار.. وموقف طريف يحصل مع زوجته لين (صورة)
Lebanon 24
ابنة معتصم النهار تلفت الانظار.. وموقف طريف يحصل مع زوجته لين (صورة)
00:30 | 2024-08-27
27/08/2024 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
Lebanon 24
ما لم ينكشف في ردّ "حزب الله".. رسالة قويّة تطال السنوار!
06:00 | 2024-08-27
27/08/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2024-08-27
هزّة أرضية ضربت مصر.. إليكم سببها!
11:36 | 2024-08-27
بالفيديو: مهاجرون مغاربة يعبرون البحر سباحة إلى اسبانيا
10:53 | 2024-08-27
عاصفة رملية تُغيّر لون السماء في بلدٍ عربيّ.. شاهدوا الفيديو
10:35 | 2024-08-27
قتل زوجته ورضيعته شنقا.. والسبب لا يخطر على البال!
09:57 | 2024-08-27
في اليابان.. الدلافين تعضّ السباحين وطفل احتاج لـ30 غرزة
08:40 | 2024-08-27
أُصيب بأزمة قلبيّة حادة.. وفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة عمره 15 سنة فقط
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
27/08/2024 23:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
27/08/2024 23:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
27/08/2024 23:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24