Advertisement

منوعات

ذهبت للسباحة ولم تعد.. حادث مرعب تعرضت له هذه الفتاة

Lebanon 24
28-08-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1240116-638604656135918932.jpg
Doc-P-1240116-638604656135918932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختفت فتاة مراهقة من بريطانيا أثناء السباحة قبالة شاطئ هولندي، الأمر الذي دفع البعض إلى الاعتقاد أنها ميتة.
وفي التفاصيل، خرجت الفتاة برفقة 3 من أصدقائها الذين تم إنقاذهم لاحقاً، وواجهوا صعوبات كبيرة أثناء السباحة معاً يوم الأحد الفائت.
Advertisement
وقال رجال الإنقاذ إنهم فشلوا في تحديد مكان الفتاة، وأضافوا أن الأمل في العثور عليها على قيد الحياة يتضاءل.
كما قال شاهد عيان لوسائل الإعلام إن اثنين من أصدقاء الفتاة أصيبا بجروح في الساقين، بينما اقتربت منهما سيدة كبيرة في السن والتي زعم أنها والدة أحد الأولاد وهي تصرخ.
ولفت أحد السكان إلى أن أصدقاء الفتاة لم يتمكنوا من إنقاذها بسبب أمواج البحر القوية، مضيفاً: "بالكاد نجا الأولاد".
 (lbc)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:23 | 2024-08-28
10:31 | 2024-08-28
09:07 | 2024-08-28
07:58 | 2024-08-28
05:58 | 2024-08-28
05:21 | 2024-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24