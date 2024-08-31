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منوعات
خضعت لعملية جراحية بهدف خسارة وزنها والنتيجة كارثية
Lebanon 24
31-08-2024
|
23:00
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أصيبت امرأة من لندن بمضاعفات نادرة بعدما أجرت عملية جراحية بهدف خسارة وزنها الزائد في شهر تشرين الثاني الفائت.
وفي التفاصيل، علق البالون الذي ابتلعته ألينا شو، 33 عاماً، في معدتها بعدما خضعت لعملية تتضمن ابتلاع كبسولة تنتفخ في المعدة وتقلل من الشهية لديها.
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وشعرت ألينا أنها ستموت بعدما علق البالون في داخلها، مضيفةً: "لم أفقد وزني واعتقدت أنني سأموت وأريد أن أحذر الناس من مخاطر القيام بذلك".
وكشفت ألينا أنها كانت تشعر بألم شديد، وقررت الاتصال بالعيادة حيث أجرت العملية للحصول على موعد.
ولم ينصح الطاقم الطبي الموجود في العيادة ألينا بإجراء تصوير بالأشعة السينية "لأنها امرأة شابة تتمتع بصحة جيدة".
ونُقلت ألينا في غضون أيام قليلة إلى المستشفى حيث أجرى الأطباء لها جراحة "ثقب المفتاح" ووجدوا أن البالون استقر في معدتها. (lbc)
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