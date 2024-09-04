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منوعات
بعد أن قتله 5 أطفال في بريطانيا.. هذا ما كشفته التحقيقات عن قضية الجد الثمانينيّ
Lebanon 24
04-09-2024
|
13:35
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أعربت عائلة الجد الذي توفي بعد أن تعرض لهجوم على بعد أمتار قليلة من باب منزله عن حزنها الشديد.
وكان بهيم سين كوهلي (80 عاما) يمشي مع كلبه روكي مساء الأحد في فرانكلين بارك في ليستر عندما تعرض لركلة في الرقبة والظهر من قبل مجموعة من الأطفال.
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وتوفي المتقاعد في المستشفى في اليوم التالي نتيجة إصابته في الرقبة، حسبما كشفت نتائج التشريح الليلة الماضية.
وحصلت شرطة ليستر شاير اليوم على مزيد من الوقت لاستجواب تلميذ يبلغ من العمر 14 عامًا، والذي تم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.
وقالت عائلة السيد كوهلي اليوم: "كان بهيم زوجًا وأبًا وجدًا محبًا. وكان أيضًا ابنًا وأخًا وعمًا. كان يعشق أحفاده بكل قلبه ويحب قضاء الوقت معهم. لقد كان حقًا شخصًا محبًا وعطوفًا وكانت حياته تتمحور حول عائلته".
وتوفي بهيم سين كوهلي، البالغ من العمر 80 عامًا، بعد أن تعرض "لهجوم في حديقة" على بعد أمتار قليلة من منزله في ليكس يوم الأحد.
وقالت شرطة ليستر شاير الليلة الماضية إن أربعة من تلاميذ المدرسة تم إطلاق سراحهم الآن دون توجيه اتهامات إليهم، لكن أحدهم، وهو صبي يبلغ من العمر 14 عامًا، لا يزال قيد الاستجواب من قبل المحققين. (daily mail)
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