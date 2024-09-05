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إبتكار جهاز يُمكنه "النظر إلى الماضي"

Lebanon 24
05-09-2024 | 10:17
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أعلنت جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية الروسية أنها ابتكرت أول نموذج لغرفة خاصة يمكن من خلالها "النظر إلى الماضي"، لافتةً إلى أن ذلك سيساعد العلماء على النظر في علم الجيولوجيا والتاريخ المتعلق بكوكب الأرض لأكثر من 10 ملايين سنة.
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وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة في بيانها أن الجهاز الجديد سيجعل من الممكن البحث عن الذرات النادرة وإحصائها في المواد ذات الطبيعة المختلفة، مضيفةً أن هذا التطوير سيساعد الجامعة على أن تصبح مركزًا عالميًا لإجراء التحاليل الكيميائية الأكثر تكلفة للمعادن والاكتشافات الأثرية.
وقال العلماء في الجامعة أن الذرات التي سيتم دراستها يمكن أن تختلف بشكل كبير عن بعضها بعضا في الخصائص الفيزيائية. فعلى سبيل المثال، يحتوي الكربون، وهو العنصر الأساسي لكافة الكائنات الحية على الأرض، على 15 نظيرًا تتراوح كتلتها من 8 إلى 22 وحدة كتلة ذرية، 11 منها تضمحل في أقل من ثانية. أما جزيئات 12C و13C يبقيان، حيث يشكل الأول نحو 98.8% من كافة ذرات الكربون. (سبوتنيك)
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