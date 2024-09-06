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منوعات
راكب أصيب بالإسهال... ما حدث على متن هذه الطائرة مقزز إليكم ما حصل!
Lebanon 24
06-09-2024
|
07:22
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اضطرت طائرة ركاب أميركية إلى تحويل مسار رحلتها إلى نيويورك، بدلاً من العاصمة الإيطالية روما، بسبب معاناة أحد الركاب من إسهال حاد، بعد حوالى ساعة من الإقلاع.
وكانت طائرة إيرباص A330 في رحلة من بوسطن إلى روما، الجمعة الماضي، لكنها استدارت فوق المحيط الأطلسي بعد حوالي ساعة من الرحلة، وفقاً لمنشور على "إكس"، حقق انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل.
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وعزا المنشور سبب الهبوط الاضطراري إلى مشكلة طبية على متن الطائرة، تتعلق براكب أصيب بنوبات شديدة من الإسهال، فلوّت مقعده وانتشرت الرائحة الكريهة في مختلف أرجاء الطائرة. بالمقابل، لم يذكر المنشور المزيد من التفاصيل حول هوية الراكب، أو أسباب وعكته الصحية.
واكتفى موقع "فلايت رادار" بالإشارة إلى استدارة الطائرة فوق المحيط الأطلسي، والعودة للهبوط في مطار جون كينيدي بنيويورك.
نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصدر مطلع بأنّ سيارة إسعاف كانت تنتظر الراكب على أرض المطار، فيما نُقل الركاب الـ281 الآخرون إلى طائرة أخرى.
أرجع متحدث باسم "شركة دلتا" عملية تحويل مسار الطائرة ونقل الركاب إلى مشكلة طبية تتعلق بأحد الركاب خلال الرحلة، دون تحديد طبيعة هذه المشكلة.
وتوجّه ممثلو الشركة إلى الركاب بالاعتذار عن تأخير رحلتهم من بوسطن إلى روما، شاكرين صبرهم أثناء تحويل مسار الطائرة إلى مطار نيويورك، قبل معاودة طريقهم إلى روما، بعد ساعات من الهبوط الاضطراري.
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